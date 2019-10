Svatební šaty, matrjoška či svítilna. Lidé prozradili, co si chtějí vzít do rakve

Kostým čaroděje ze země Oz, jídlo z čínského bistra i svítilna. Všechny tyto věci patří mezi nejbizarnější předměty, se kterými chtějí Britové odejít na věčný odpočinek. V novém průzkumu to zjistila britská pohřební služba Co-op.

Mezi nevšedními věcmi, které si Britové chtějí vzít na památku do rakve, nechyběly ani rybářský prut, housle či pár klaunských bot, jak pro britský deník The Telegraph uvedla pohřební služba Co-op. Ta v uplynulých pěti letech oslovila čtyři tisíce dospělých obyvatel Spojeného království a zjistila, že každý pátý dotazovaný už má jasno, s čím se touží nechat pohřbít.

Necelá polovina dotazovaných naopak nad svým pohřbem zatím nepřemýšlela. Více než polovina si plánovala na památku nechat fotografie, každý čtvrtý respondent si vybral plyšového medvídka a každý desátý lahev svého oblíbeného alkoholického nápoje.

Někteří lidé uvažovali prakticky a chtěli si vzít pod zem svítilnu, nouzové tlačítko nebo mobilní telefon. Mezi nejneobvyklejší přání se ale podle pohřební služby zařadily i anglické čajové bochánky, karamelové lupínky, násada na koště, lopatka na smetí, balíček hracích karet, svatební šaty či ruská matrjoška.

"Umísťování předmětů do rakví je zvyk starý stovky let. V posledních letech jsme ale svědky určité proměny v tom, že čím dál víc lidí touží mít v rakvi něco, co pro ně má osobní význam. Někdy to bývají milostné dopisy, fotky a svatební prstýnky, ale někteří lidé schválně volí věci, u kterých vědí, že ostatní rozesmějí. Jako příklad můžeme uvést jídlo z čínského bistra," prozradil listu The Telegraph ředitel pohřební služby Co-op David Collingwood.

Už dřívější výzkumy na toto téma ukázaly, že stále více lidí hodlá svůj pohřeb pojmout jako oslavu života. Někteří dokonce přiznali, že uvažují nad tím, že by jejich popel mohl skončit v ohňostroji. Jiní chtěli, aby se jejich pozůstalí před obřadem oblékli do slavnostních oděvů, a další si přáli, aby se na pohřbu tančil kubánský tanec.