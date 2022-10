Bývalý moderátor Top Gear Jeremy Clarkson musí zavřít svou restauraci, ruší krajinu

Moderátor pořadů o autech Jeremy Clarkson bude muset zavřít svou restauraci s kavárnou v lokalitě okresu West Oxfordshire v Anglii. Nařídila mu to místní rada. Stravovací zařízení patří k novinářově farmě Diddly Squat v regionu Coswolds. Úřad tvrdí, že podnik působí v neposkvrněné krajině "pohledově rušivě a závadně".

Clarkson v druhé sérii pořadu The Grand Tour | Foto: The Grand Tour

Ještě před necelými třemi měsíci se přitom známý moderátor nechal slyšet, že našel skulinu v územním plánování, která mu umožní restauraci otevřít. O sporu píše deník The Guardian.

Clarkson je s oxfordshirskou radou v dlouhodobé při a podal proti rozhodnutí uvalenému na jeho jídelnu odvolání. Úřady tvrdí, že ji provozuje protizákonně. Podnik spojený s farmou Diddly Squat je podle nich "z důvodu své povahy, rozsahu a umístění neudržitelný a neslučitelný s jeho polohou v otevřené krajině".

Protože během své kariéry dlouhodobě zpochybňoval problematiku klimatické krize, která ohrožuje i zemědělství Spojeného království, vysloužil si Clarkson přezdívku "nejnepravděpodobnějšího britského farmáře". Přesto se rozhodl, že přesedne z rychlého auta do traktoru a ujme se řízení hospodářství, které vlastní už 14 let. Jak mu to jde, ukazuje jeho show Clarksonova farma. Uživatel "bart_" ho na stránkách Československé filmové databáze ohodnotil jako "environmentálního orangutana", který ale ve svém pořadu odhaluje "nepřikrášlenou demonstraci všeho, co farmaření obnáší". Včetně byrokracie, regulací a náročnosti procesu výroby potravin.

Jeho plány pro areál se ale nelíbí místní radě, která už dvě jeho žádosti týkající se změn dané lokality odmítla. V červenci si na to Clarskon postěžoval bulvárnímu deníku The Sun: "Odmítli naše žádosti, ale stejně otevřeme. Během posledních tří měsíců se všichni v Diddly Squat stali odborníky na regulace územního plánování a objevili jsme rozkošnou kličku.

Ruší krásu přírody

Rada ale hned následující měsíc konstatovala, že parkování, toalety a doprava spolu se stravovacím zařízením u Clarksonovy farmy působí v kontextu mimořádné přírodní krásy Costwoldu "pohledově rušivě a závadně". Úředníci moderátorovi nařídili, aby zavřel restauraci a jakékoliv zařízení, které by umožnilo konzumaci jídla z jeho farmy. Spolu s nařízením musí zmizet stoly, židle, slunečníky a mobilní záchodky.

Zástupci Clarksona tvrdí, že pravidla plánování podnik nepřekročil, rozhodnutí rady považují za nepřiměřené a podali proti němu odvolání. Rozhodnutí je na státní plánovací agentuře.

