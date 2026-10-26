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V garsonce jen spí, zbytek sdílí. Slavný architekt zkouší revoluci v bydlení

Kromě vlastního zázemí mohou obyvatelé využívat společné kuchyně, salonky, pracovní místa, prádelnu nebo prostory pro setkávání a společenské akce.
Autoři se pokusili odpovědět na otázku, kolik soukromého prostoru člověk skutečně potřebuje, když může část každodenního života přesunout jinam.
Dánské studio BIG navrhlo v Kodani dvě věže s téměř pěti sty malými byty.
Většinu tvoří jednopokojové jednotky, menší část má dva pokoje.
Dvě věže v kodaňské čtvrti Vesterbro nabízejí celkem 495 bytů o rozloze 33 až 53 metrů čtverečních.
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Kromě vlastního zázemí mohou obyvatelé využívat společné kuchyně, salonky, pracovní místa, prádelnu nebo prostory pro setkávání a společenské akce. |
Foto: Bjarke Ingels Group BIG – laurian ghinitoiu
Terezie Benoni
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V Praze padne na malou garsonku často polovina platu, v Kodani přišel světoznámý architekt Bjarke Ingels s receptem, jak bydlet v metropoli za pětinu průměrné hrubé dánské mzdy. Dvojice věží Kaktus Towers nabízí miniaturní byty od 33 metrů čtverečních. Místo velkého obýváku lidé sdílejí kuchyně, terasy a prádelny. Odvážný projekt jedni zatracují jako ohyzdu, jiní v něm vidí budoucnost měst.

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Dvě špičaté věže s fasádou připomínající ostny budí v kodaňské čtvrti Vesterbro rozruch od prvního dne. Projekt Kaktus Towers renomovaného studia Bjarke Ingels Group (BIG) vyvolal mezi konzervativními Dány vlnu nevole a mnozí ho okamžitě překřtili na nejhorší stavbu ve městě. Mezinárodní porota prestižní organizace Council on Tall Buildings and Urban Habitat však loni rozhodla opačně: udělila mu titul nejlepší evropské výškové budovy roku.

Sám architekt Bjarke Ingels přijal kontroverzi s úsměvem. Stavbu označil za dokonalý oxymóron – projekt, který je současně zatracovaný doma a oslavovaný v zahraničí. Důvodem ocenění přitom nebyl jen odvážný design, ale především snaha nabídnout funkční odpověď na krizi dostupného bydlení.

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V bytě jen přespat, žít v celém domě

Filozofie celého komplexu se opírá o jednoduché heslo developera: Spěte ve svém bytě, žijte v celé budově.“ Architekti vyšli z předpokladu, že lidé ve velkoměstech nutně nepotřebují vlastní obří obývací pokoje, rozlehlé kuchyně ani technické místnosti, když mohou tyto zóny pohodlně sdílet.

Dvojice věží ukrývá celkem 495 bytů s výměrami od 33 do 53 metrů čtverečních. Drtivou většinu tvoří jednopokojové jednotky. Aby se však nájemníci necítili jako v králíkárně, přesunul architekt značnou část každodenního života do společných prostor.

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Takové řešení může vyhovovat lidem, kteří žijí sami, tráví hodně času venku a nepotřebují velký byt. Zároveň ale vyžaduje, aby se smířili s menším soukromým prostorem a část každodenního života přesunuli do sdílených místností.

Nejmenší byty se pronajímají od 10 400 dánských korun měsíčně, tedy přibližně za 33 800 korun bez energií. Průměrná měsíční mzda v Dánsku v roce 2025 činila podle statistického úřadu 53 916 dánských korun, v přepočtu asi 175 400 českých korun. Nejnižší nájem tak odpovídá zhruba pětině průměrné hrubé mzdy. Menší plocha také znamená nižší náklady na energie a vestavěné vybavení výrazně omezí výdaje za pořizování nábytku. Obyvatelé mají například k dispozici úložné prostory a sdílenou prádelnu.

Výrazným prvkem projektu je také vyvýšený park, jenž má přinést zeleň do okolí, které jinak výrazně ovlivňují železniční tratě a rušné příjezdové komunikace.

Věže, které se v každém patře otáčejí

Kaktus Towers se od běžných výškových domů liší i vzhledem. Jednotlivá podlaží se postupně otáčejí, takže se mění orientace bytů, jejich výhledy i tvar balkonů. Výsledkem jsou dvě věže s výraznými šikmými liniemi, které připomínají ostny kaktusu.

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Projekt vznikl ve spolupráci BIG s investiční skupinou Catella a developerem Perem Høpfnerem. V roce 2024 získal ocenění pro nejlepší výškovou budovu v Evropě, které uděluje mezinárodní porota organizace Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Porota ocenila nejen podobu stavby, ale i způsob, jakým se snaží reagovat na současné potřeby městského bydlení.

Nejlepší, nebo nejošklivější věže?

Odvážný vzhled budov vyvolal i kritiku. Ingels připomněl, že stavby vzbudily silné emoce mezi konzervativněji orientovanými odpůrci současné architektury. O to větší radost měl z ocenění mezinárodní poroty. S nadsázkou proto Kaktus Towers označil za oxymóron: mohou se chlubit tím, že jsou zároveň „nejošklivějšími věžemi Dánska a nejlepšími věžemi Evropy“.

Dvojice věží od architektonického studia BIG – Bjarke Ingels Group.
Koncept může vyhovovat lidem, kteří žijí sami, tráví hodně času venku a nechtějí udržovat velký byt.
V Kodani se zaměřili na tradiční podobu výškového domu a spojili ji s mikrobydlením.
Stavby vzbudily silné emoce mezi konzervativněji orientovanými odpůrci současné architektury.
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Ocenění potvrzuje architektonické kvality Kaktus Towers, samo o sobě ale neříká, jak se v nich žije. Malý byt může dávat smysl člověku, který většinu dne tráví venku nebo v práci a společné prostory bere jako rozšíření vlastního domova. Pro rodinu, někoho pracujícího z domova nebo člověka, který potřebuje mít klid a soukromí, může být stejná koncepce omezující.

Zdroj: big.dk

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