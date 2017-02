Angelina Jolie promluvila o rozvodu. Bylo to náročné, ale jsme rodina a vždycky budeme, tvrdí

před 16 minutami

Herečka a režisérka Angelina Jolie uvedla svůj nový film o kambodžské genocidě a promluvila o těžkém období ve svém osobním životě. Svěřila se také, že ke Kambodži má velmi vřelý vztah.

Angelina Jolie promluvila letos poprvé o rozvodu s Bradem Pittem. Bylo to dle jejích slov velmi náročné období.

Herečka a režisérka hovořila s BBC v Kambodži, kde má premiéru její nový režijní počin First They Killed My Father. Snímek podle skutečných událostí vypráví očima dítěte o genocidě páchané Rudými Khmery v minulém století.

Jolie novinářce řekla, že rozvod byl velmi náročný. "Mnoho lidí se nachází ve stejné situaci. Moje celá rodina prošla těžkým obdobím. Soustředím se na své děti, naše děti," vysvětlila emotivně Jolie.

"Jsme rodina a vždy budeme rodina, takže takto se s tím vyrovnávám," prohlásila a dodala, že doufá, že tato událost je nějak sblíží a učiní silnějšími.

Dvojice je spolu od roku 2004. Svatba proběhla o 10 let později a loni požádala Jolie o rozvod.

Premiéra jejího nového filmu byla první větší veřejnou událostí, na které se od žádosti o rozvod objevila, píše BBC. Na akci ji doprovodilo všech šest dětí včetně syna Maddoxe, kterého adoptovala právě v Kambodži.

K zemi má herečka vřelý vztah. Před lety v ní natáčela akční snímek Lara Croft: Tomb Raider (2001). "Přišla jsem do této země a zamilovala jsem si její lidi a dozvěděla se o její historii. Přitom jsem zjistila, jak málo vlastně o světě vím," řekla herečka.

Dodala, že Kambodža pro ni byla určitým probuzením: "Budu této zemi vždy vděčná. Nemyslím, že ji někdy mohu vrátit to, co dala ona mně."

Během vlády Rudých Khmerů v 70. letech minulého století zemřelo v Kambodži okolo dvou milionů lidí.

Snímek bude k dispozici na streamovací platformě Netflix.

First They Killed My Father - trailer | Video: Netflix | 02:18

autor: mad