Byli byste kvůli slávě ochotní jít přes mrtvoly?

Nový thriller od autora bestselleru Čtvrtá opice vás vezme až za hranice příčetnosti.

"Talentovaný spisovatel s úžasně zvrácenou myslí." Těmito slovy ohodnotil známý autor thrillerů Jeffery Deaver svého mladšího kolegu J. D. Barkera. Taková pochvala od legendy žánru už něco znamená - není tedy vůbec divu, že Barkerovy napínavé knihy pobláznily statisíce čtenářů po celém světě. Upozornil na sebe především bestsellerovou trilogií o Opičím vrahovi, který svou rafinovaností a zvrhlostí připomíná slavné románové i filmové padouchy. J. D. Barker se ovšem nevyhýbá ani samostatným knihám, o čemž svědčí i jeho akční novinka.

Vražedné běsnění v ulicích New Yorku

Román s názvem Volající vás vezme do rušného New Yorku, ve kterém půjde o život obrovskému množství lidí. Vyprávění se odvíjí především z perspektivy kontroverzní rozhlasové moderátorky Jordan Briggsové, která se bezohledně probojovala na kariérní vrchol. Honba za úspěchem si však vybrala svou daň. Její manželství se rozpadlo, už roky nemluvila se svou matkou a kdyby neměla dceru Charlotte, byl by její osobní život v naprostých troskách.

Ve svém pořadu si Jordan nebere servítky a city ostatních jsou jí ukradené. Na negativní reakce je zvyklá a nijak ji nepřekvapí, když se jeden z posluchačů rozhodne ohradit. Zakřiknutý Bernie si chce zahrát hru a Jordan pobaveně souhlasí. Zdánlivě neškodná zábava se v živém vysílaní, které má miliony posluchačů, rychle změní ve vražedné běsnění a oživí stíny dávno pohřbené minulosti. Byla Jordan skutečně schopná jít za slávou přes mrtvoly? A je toho schopná teď?

Akční jízda bez pásů

Druhým protagonistou příběhu je policista Cole, který moderátorku pronásleduje kvůli jejímu bezohlednému chování za volantem. Cole je naprostým Jordaniným opakem a zpočátku se zdá, že i jeho cíle jsou zcela jiné. Brzy se však ukáže, že události onoho osudného dne propojí jejich životy tak, jak si to ani jeden z nich nedovedl představit…

D. Barker čtenářům v románu Volající servíruje ve vrchovaté míře především jednu věc: adrenalin. V kratších, svižně napsaných kapitolách se to jen hemží zvuky přelétajících vrtulníků, explozí a výstřelů. Ale nebyl by to Barker, aby tradiční prvky akčního žánru neokořenil něčím nepředvídatelným. Ať už jsou to dějové zvraty nebo pokřivená mysl hlavního zlosyna, která se pohybuje za hranicemi příčetnosti, vždy se najde něco, co překvapí i zkušené čtenáře thrillerů. Máte chuť zažít pořádně divokou jízdu bez pásů? Tak se zhluboka nadechněte a nechte se pohltit - už po pár odstavcích se budete cítit jako v akčním filmu.

