Znásilnil ji před vlastními syny, dočká se po letech spravedlnosti? Advokát odpovídá

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 1 hodinou
Roky čelila psychickému teroru i sexuálním útokům ze strany manžela. Kvůli dětem se bála odejít, a proto násilí tiše snášela. Sílu odejít našla až po jednom ze znásilnění – tehdy utekla. Na policii se ale z obav a pocitu ponížení neodvážila, čehož dnes, po letech, lituje. Má ještě šanci domoci se spravedlnosti? Odpovídá advokát Pavel Zuska z kanceláře Artes Legal.
Žena si v manželství vytrpěla hodně.
Žena si v manželství vytrpěla hodně. | Foto: Profimedia.cz

Servírka z Prahy poznala svého budoucího muže v šestnácti letech. Už tehdy byl majetnický, ale zamilovaná dívka tomu nepřikládala váhu. Ani po svatbě a narození prvního syna se však jeho chování nezlepšilo. Naopak, tlak sílil a žárlivé scény se staly každodenní realitou. Musela snášet výhrůžky, nadávky i sexuální nátlak.

Příběh týrané ženy: manžel ji znásilnil před zraky synů, musela utéct bez dětí

Domácí násilí

"V sexu to z jeho strany bylo tvrdší. Vyžadoval po mně věci, které jsem nechtěla praktikovat. Vždycky mě k tomu donutil. Pamatuji si, že jsme jednou jeli na motorkářský sraz a spali v penzionu. Chtěl po mně určité praktiky, já odmítla, on mi dal facku a vyhodil mě nahou na chodbu," svěřila se žena redakci Aktuálně.cz. Přála si zůstat v anonymitě, její totožnost však redakce zná.

Poslední kapkou bylo, když ji manžel napadl před malými syny a znásilnil. Podle svých slov se cítila jako špína, naprosto ponížená a bez chuti dál žít. Z posledních sil se jí podařilo uniknout z násilného vztahu, kde sice nešlo o neustálé facky a kopance, ale o manipulaci, ponižování a sexuální nátlak, které muž užíval jako nástroje poslušnosti.

"Jednou jsme s bráchou přišli domů z nákupu a viděl jsem, jak táta mamku znásilnil. Bylo mi z toho zle, mamka se pozvracela a tehdy jsem pochopil, jaký vlastně je. Do té doby jsem si myslel, že je to normální. Ale když jsem to viděl na vlastní oči, uvědomil jsem si, že normální to rozhodně není," popsal později bývalý hokejista v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ své největší trauma z dětství.

Od chvíle, kdy od manžela odešla, uplynulo osm let. Začala nový život a chtěla děti do střídavé péče. To jí ale manžel nedovolil. Dokázal syny zmanipulovat, aby vypovídali proti ní a tvrdili, že s ní být nechtějí. Starší syn se po letech k matce vrátil, mladší však zůstává v domě s otcem. S matkou se vídat nechce.

Bojí se, že jim nikdo neuvěří. Je potřeba promluvit, radí advokát obětem znásilnění

Žena si dodnes vyčítá, že tehdy všechno nenahlásila na policii. Má strach, že by jí už nikdo nevěřil, protože důkazů o psychickém teroru má jen málo. Znásilnění se navíc po letech velmi těžko dokazuje.

Jak situaci vidí advokát Pavel Zuska?

"I v manželství může dojít ke znásilnění," upozorňuje advokát s tím, že mnoho agresorů je stále přesvědčeno, že jim partner musí být kdykoli k dispozici. Jakmile ale jeden z partnerů řekne 'ne', je to jasný signál nesouhlasu. To platí i v případě servírky a jejího manžela.

"Pokud od skutku neuplynulo více než dvanáct let a věc není promlčená, mohla by s tím ještě něco podniknout. Víme, že někteří agresoři jsou velmi zdatní manipulátoři, ale je potřeba zhodnotit, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. V mnoha vztazích manipulace funguje natolik, že oběť je donucena dělat věci proti své vůli. V takovém případě se už může jednat o trestný čin," vysvětluje.

"Jedna věc je znásilnění, další může být vydírání. Pokud ji muž přinutil k něčemu proti její vůli, je možné, že by se to pod některou skutkovou podstatu vešlo. Klíčové je, aby o tom dokázala otevřeně mluvit," uzavírá advokát z kanceláře Artes Legal. 

Jste obětí sexuálního či domácího násilí?

Pokud jste zažili znásilnění, sexuální napadení nebo domácí násilí, nejste na to sami. Vaše zkušenost je těžká a bolestná, ale pomoc existuje. Prvním krokem k tomu, abyste se osvobodili od traumatizujícího zážitku, je vyhledat podporu a nebát se o tom mluvit. Sdílení příběhu s odborníky nebo lidmi, kteří vám rozumí, může být cestou k uzdravení.

Organizace Bílý kruh bezpečí nabízí bezpečné prostředí, kde vám naslouchají bez odsuzování. Poskytují prostor pro vyjádření všech emocí - od studu, ponížení a pocitu viny až po hněv, zármutek a hledání nově nabytého pocitu bezpečí. Každý z těchto pocitů je oprávněný a zaslouží si být slyšen.

Pokud potřebujete okamžitou podporu, volejte na nonstop linku 116 006. Na druhém konci jsou lidé, kteří vám rozumějí, stojí na vaší straně a pomohou vám udělat první kroky k ochraně a nové jistotě.

 
