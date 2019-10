Byla to legenda, nikdy nezapomeneme. Česko nemá druhého Gotta, vzpomínají slavní

Olga Špátová, dokumentaristka

Olga Špátová, jež o Karlu Gottovi natočila dva dokumenty, uvedla, že zpěvák měl blízko k její rodině: "To souvisí s jeho povahou, myslím, že je naprosto výjimečná, a ve spojení s tou obrovskou kariérou, to se opravdu málokdy vidí, že by tady byl někdo tak ohromný ve své profesi a zároveň tak slušný, obyčejný kluk, tak veselý a řekla bych pořád trochu klukovský. Ve všech možných situacích, které jsme točili, se pořád ze všeho radoval. Nikdy ven nepustil nic, co by se mu nelíbilo, do poslední chvilky mu šlo o dobrý výsledek, i když by člověk řekl, že už by ani nemuselo, už toho tolik vytvořil."

Podle ní by si Karel Gott přál, aby poslední film, který Špátová dotočila koncem září, dával lidem naději. "Chtěl by, aby nebyl nudný, abychom lidi bavili. Jako je on bavil a dělal jim radost vlastně celý svůj život, celých 60 let." A dodala, že Karel Gott svým zpěvem lidi i léčil. "Pomáhal jim v situacích nelehkých za minulé doby, ale i v situacích osobních. Dával jim nejenom zpěvem, ale i svou povahou štěstí a lék," řekla.