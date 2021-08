Krávy létající nad pastvinami. Jinak převézt zraněný dobytek nešlo, hájí se farmáři

Farmáři ve švýcarských Alpách o víkendu využili neobyčejný způsob pro přesun dobytka. Deset zraněných krav, které potřebovali dostat z horských planin do údolí, převezli helikoptérou. Zvířata přivázali do postrojů a na lanech visících z letadla je dopravili tam, kam potřebovali. Zbytek stáda musel do údolí po svých.

1:37 Několik zraněných krav se ve švýcarských Alpách svezlo na laně, které viselo z vrtulníku. | Video: Reuters