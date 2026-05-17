Když bývalou školu v Křižanech kupovali, zatékalo do ní a předchozí zájemci počítali spíš s demolicí. Dnes se v historickém podstávkovém domě znovu bydlí, pořádají akce a přijíždějí sem lidé z celé republiky.
„Řekl bych, že to byl čistý nerozum. Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme a co to bude obnášet,“ říká dnes majitel domu David Landštof. S rekonstrukcemi historických staveb tehdy neměli žádné zkušenosti a bývalá škola byla ve velmi špatném stavu. Do domu zatékalo, část konstrukcí měla narušenou statiku a technické rozvody už nefungovaly. „Zatékalo rovnou do postelí,“ vzpomíná.
Když nevíte, do čeho jdete
Historie domu přitom sahá hluboko. Podle dendrochronologického průzkumu vznikl už na začátku 19. století, původně pravděpodobně jako rychta. Funkce domu se ale postupně proměňovala, jak bylo na vesnici běžné – přes den škola, večer hospoda. V roce 1875 objekt odkoupila obec a téměř sto let sloužil jako škola, a to až do školního roku 1961/62. Pak se jeho význam postupně vytratil a dům začal chátrat.
Pro Davida Landštofa a jeho ženu ale nebyl jen historickým objektem, spíš místem, které má potenciál znovu fungovat. Ne jako muzeum, ale jako živý prostor. Začátek rekonstrukce byl spíš improvizací než řízeným procesem.
„Nevěděli jsme vůbec nic. Co je podstávka, jak se opravují památky, jak postupovat,“ vzpomínají. To, co by dnes považoval za zásadní know-how, tehdy neměli. Měli ale nadšení, ochotu učit se za pochodu a velkou míru trpělivosti. Postupně se ukázalo, že samotná rekonstrukce není jen technický problém, ale dlouhodobá zátěž, která zasahuje do běžného života. „Dnes bych řekl, že nejtěžší je udržet energii a entuziasmus,“ dodává. Právě to je podle něj věc, která se během let vyčerpává nejrychleji a kterou se snaží vědomě chránit.
Podstávka jako princip
Jedním z momentů, kdy se jejich vnímání domu zásadně změnilo, bylo pochopení konstrukce. Podstávkový systém, typický pro oblast pod Ještědem, je na první pohled nenápadný, ve skutečnosti ale zásadní.
„Je neuvěřitelné, kolik toho i shnilá podstávka v kritickém stavu ještě pořád unese,“ říká Landštof. To, co původně vnímali jako technický detail, se postupně stalo jedním z důvodů, proč k domu přistupovat citlivěji. S rostoucí zkušeností si začali víc uvědomovat hodnotu konstrukce i to, že podobných domů ubývá – často i proto, že jejich majitelé nevědí, jak s nimi pracovat.
První fáze rekonstrukce byla vedená snahou zachovat maximum původního stavu, často bez ohledu na komfort nebo náklady. Typickým příkladem je rozhodnutí ponechat původní dlažbu v přízemí. Kvůli tomu museli kompletně změnit způsob vedení rozvodů vody a odpadu, které vedli okolo domu místo běžného řešení skrz interiér. Výsledek byl výrazně složitější a dražší, ale odpovídal tehdejšímu přístupu. Postupně ale došli k tomu, že takový model není dlouhodobě udržitelný.
„Nechceme opravovat skanzen,“ říká Landštof. Dům má podle něj fungovat, nejen dobře vypadat. Hledání rovnováhy mezi autenticitou a běžným užíváním se tak stalo jedním z hlavních témat celé rekonstrukce. Podle něj to možné je, ale vyžaduje to víc času, komunikace s památkáři i vyšší investice.
Podpora, se kterou nepočítali
Jedním z překvapení byla reakce okolí. Místo komplikací přišla podpora – od sousedů, obce i odborníků. „Narazili jsme na skvělé památkáře, kteří nám naslouchají a pomáhají,“ říkají majitelé. Podobně vnímá i přístup Libereckého kraje nebo místní komunity, která se zapojuje nejen prakticky, ale i účastí na akcích, které se v domě konají. Rekonstrukce tak postupně přestala být čistě soukromým projektem a začala mít širší přesah.
I když rekonstrukce stále probíhá, dům už dnes funguje. Část prostor se pronajímá, vznikla sauna s výhledem na Ještěd a připravuje se další ubytování. Výraznou roli hraje i bývalá školní třída v roubené části domu, která je už teď vybavená dobovým nábytkem a slouží pro kulturní akce, workshopy nebo setkání.
Přestože ji čeká další oprava, už dnes má jasnou funkci. Interiér se drží tradičních materiálů – používá se vápno, cihla, přírodní izolace, barvy na lněné bázi. Moderní materiály jako sádrokarton nebo polystyren tu místo nemají, i když to znamená nižší komfort a náročnější realizaci. Část vybavení vzniká z repasovaného nebo darovaného nábytku, který si majitelé upravují sami.
S odstupem se mění i pohled na některá rozhodnutí. „Dnes bych si víc říkal, že všechno nemusí být hned,“ říká Landštof. Rekonstrukce podle něj zasahuje do vztahů i zdraví víc, než si člověk na začátku připouští. Z praktických věcí by dnes například nevolil repase původních oken, ale jejich kvalitní repliky, které lépe fungují v běžném provozu. Zásadní věc se ale nezměnila – dům zůstal. „Stará škola nespadla, což hrozilo,“ shrnuje Landštof. To, co začalo jako intuitivní rozhodnutí bez větší zkušenosti, se postupně proměnilo v dlouhodobý projekt, který dává smysl nejen jim, ale i lidem, kteří do domu přijíždějí.
Den otevřených dveří 2026
Podstávkové domy v česko-německo-polském pohraničí se i letos otevřou veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Akce navazuje na tradici zahájenou v Německu v roce 2005, v Česku se koná od roku 2024.
Během jediného víkendu se zpřístupní desítky domů - od kompletně opravených staveb po objekty před rekonstrukcí. Podstávkové domy jsou typické pro oblast Lužických hor a širší pohraničí. V regionu se jich dochovalo přibližně 19 tisíc.
Termíny:
sobota 30. května 2026 - česká část
neděle 31. května 2026 - německá a polská část
Více informací: doluzihor.cz
Zdroj: autorský text
Nepřijatelné, soptil šéf Dukly. Myslel jsem, že ovlivňování zápasů patří do minulosti
Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací rozhodli v neprospěch Pražanů, trenér Pavel Šustr označil výkon hlavního arbitra za katastrofální.
Dobeš střídal po šesti gólech. Montreal slízl od Buffala debakl, rozhodne sedmý zápas
Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli v Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubovi Dobešovi, který inkasoval šestkrát z 33 střel. Za stavu 3:6 střídal.
„Doufám, že mi doma nezapálí auto.“ Horák ujišťuje, že teď už je zase Čech
Hokejový brankář Lukáš Horák obdržel v sobotu cenu pro nejlepšího hráče utkání MS. Ne ovšem na české straně, jak sugeruje jeho jméno, nýbrž na straně Slovinska, které dovedl k historické výhře. Sám tomu nemohl uvěřit.
Veřejně nikdy neřekla nic pozoruhodného, nesměla. Vyšla obsáhlá kniha o Alžbětě II.
Zatím nejobsáhlejší česky vydaná biografie o britské královně Alžbětě II. není psána formou klasického chronologického životopisu, ale přináší mozaikovité průhledy do jejího soukromí i do myslí těch, kteří ji jako královnu ctili či odmítali. Na svých více než sedmi stech stranách ale kniha nabízí i humor.
KVÍZ: Jak dobře znáte ikonické světové mosty? Otestujte, zda je poznáte podle fotky či siluety
Mosty už dávno nejsou jen technickým řešením, jak překonat řeku nebo údolí. Staly se ikonami měst, symbolem pokroku i mistrovskými díly architektury, která berou dech ve dne i v noci. Některé znáte z filmů, jiné z pohlednic nebo vlastních cest. Poznáte je však i jen podle jediného obrázku či siluety? Otestujte svůj přehled v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se vyznáte ve slavných mostech světa.