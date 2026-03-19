„Byl očkovaný, přesto zemřel.“ Rodiče varují před přehlíženým rizikem, o kterém neměli tušení

„Našeho syna to zabilo během pouhých pár dní,“ říkají rodiče osmnáctiletého Aarona Millse. Zpočátku si přitom student stěžoval jen na bolest hlavy. O několik dní později zemřel. Jeho rodina dnes proto varuje ostatní: meningitida nemusí vždy mít typické příznaky. „Mysleli jsme, že je proti meningitidě očkovaný. A byl. Jen jsme netušili, že existují různé typy očkování,“ varují rodiče.
Když Deniz a Anthony Millsovi vítali na konci loňského roku svého syna Aarona, který se vrátil domů na svátky z univerzity v Liverpoolu, nic nenasvědčovalo tomu, že se jejich životy obrátí během několika dní naruby. Společně oslavili otcovy narozeniny a užili si klidné Vánoce.
Dne 29. prosince loňského roku si začal Aaron stěžovat na únavu. Millsovi to nevyhodnotili jako něco neobvyklého, prostě byl „trochu přetažený“. Aaron se ale s bolestí hlavy potýkal i následující den. „Slyšela jsem, jak se pohybuje v koupelně a sténá,“ vzpomíná jeho matka Deniz. „Šla jsem za ním, jestli je v pořádku, a on jen řekl, že ho strašně bolí hlava.“
Následně sešel dolů, vzal si prášek, napil se a chvíli si s rodiči povídal. Nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o život ohrožující stav. Aaron se pak vrátil do postele. Jenže o půl hodiny později se domem rozlehl křik.
„Dostal záchvat. Anthony šel do pokoje zjistit, co se děje,“ popisuje Deniz. „Měl otevřené oči, ale nereagoval, nevnímal nás.“ Záchranáři dorazili během čtrnácti minut a už při prvním kontaktu měli podezření na meningitidu.
Paradoxní bylo, že Aaron neměl žádné z typických příznaků. Neobjevila se vyrážka ani ztuhlý krk, jen silná bolest hlavy. Přesto ho okamžitě převezli do nemocnice ve Worcesteru. „Měla jsem pocit, že se uklidňuje, že antibiotika začínají zabírat,“ vzpomíná Aaronova matka. „Později jsme se ale dozvěděli, že to byl moment, kdy začalo docházet ke ztrátě většiny základních mozkových funkcí.“
Lékaři Aarona následně převezli do Coventry, kde podstoupil operaci mozku. Rodina však krátce poté dostala od lékařů verdikt, který znamenal nejhorší. Dne 3. ledna, jen pár dní po prvních potížích, prohlásili doktoři Aarona za mrtvého.
Meningokok je bakterie, která dokáže vyvolat velmi vážná onemocnění – nejčastěji zánět mozkových blan nebo otravu krve. Právě tyto stavy jsou nebezpečné tím, že se mohou rozvinout extrémně rychle a zdravotní stav pacienta se někdy zhorší během několika hodin.
Nejvíce ohrožené jsou především malé děti, zejména kojenci a děti do pěti let, ale také dospívající. Inkubační doba bývá poměrně krátká, obvykle dva až sedm dní. Nákaza se šíří kapénkově – tedy při kašli, kýchání nebo blízkém kontaktu s infikovaným člověkem. Zrádné přitom je, že bakterii může přenášet i člověk bez jakýchkoliv příznaků. Onemocnění se častěji objevuje v teplejších měsících. Jedním z důvodů je intenzivnější kontakt mezi lidmi, zejména mladými – například na táborech, brigádách nebo různých společenských akcích.
Když rodiče zjistili příčinu, přišel další šok. „Byl jsem zmatený,“ přiznává jeho otec Anthony. „Myslel jsem si, že byl proti meningitidě očkovaný. A byl. Jen jsme netušili, že existují různé typy očkování.“ Ukázalo se, že Aaron dostal vakcínu MenACWY, která se podává dospívajícím zhruba ve čtrnácti letech. Ta ale nechrání proti meningitidě typu B (MenB). Právě ta byla v jeho případě smrtelná.
„Je mi padesát a nikdy jsem neslyšel, že existují různé kmeny meningitidy,“ dodává Anthony. „Člověk automaticky předpokládá, že je jeho dítě je chráněné.“ Právě tohle uvědomění považuje rodina za zásadní. Lidé podle nich často věří, že očkování pokrývá všechna rizika, aniž by však znali všechny detaily. Vakcína proti MenB se ve Velké Británii začala plošně podávat až v roce 2025, a to pouze kojencům. Starší děti a dospělí ji mohou získat jen soukromě.
„Důvěřujete zdravotníkům a systému, že vaše děti ochrání před vším, co potřebují,“ říká Deniz. „Máme pocit, že jsme v tomhle trochu selhali. Nebo spíš že systém selhal vůči nám.“ Ačkoliv tak pro jejich rodinu přišla jakákoliv změna pozdě, snaží se dnes upozorňovat ostatní. „Je potřeba, aby lidé věděli, že existuje i vakcína proti MenB,“ zdůrazňuje. „I kdyby ji stát nenabízel starším dětem a dospělým, měli by o ní mít informace.“
Očkování proti meningokokovým infekcím sice není v Česku povinné, v některých případech ho ale hradí zdravotní pojišťovna. Týká se to hlavně dětí a dospívajících, kterým ho odborníci zároveň nejčastěji doporučují. Smysl má ale i pro dospělé – například pokud cestují do oblastí, kde se tyto nákazy vyskytují častěji. K dispozici jsou přitom účinné vakcíny proti pěti hlavním typům meningokoka: A, B, C, W a Y.
Příběh Aarona přichází navíc v době, kdy se v anglickém Kentu objevilo ohnisko meningitidy, které zasáhlo několik škol i univerzitu. Od minulého pátku tam zemřeli dva mladí lidé a jedenáct dalších skončilo v nemocnici. O to naléhavěji výzva Aaronových rodičů k opatrnosti zní.
Video: Doktore, poraďte! - sezónní virózy
Zdroj: BBC, The Guardian, VZP
