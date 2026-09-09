„Byl navržen, aby poslouchal. Já nikoliv.“ Muskova rebelující dcera míří proti AI i vlastnímu otci

Její otec patří k nejvýraznějším tvářím technologické revoluce, investuje do AI a vyvíjí humanoidní roboty. Vivian Wilsonová se ale vydala opačným směrem a odmítá, aby ji veřejnost definovala skrze slavného otce. „Je otravné, že si mě s ním lidé spojují,“ říká. Na otázku, zda z Elona Muska nemá strach, odpovídá ještě ostřeji: „Je to ubožák, který se chová jako dítě. Proč bych se ho měla bát?“
Vivian Jenna Wilsonová se objevila v podzimní kampani španělské módní značky Desigual s příznačným názvem Born to Disobey neboli Zrozena neposlouchat. Kampaň staví lidskou kreativitu, individualitu a nedokonalost proti světu, který stále více formují algoritmy a umělá inteligence.
„Největší vzpoura už nespočívá v boji proti systému, ale v odmítnutí stát se jeho součástí. Když vás všechno vybízí k poslušnosti, odpovědí zůstává postoj, ironie a svoboda být sám sebou,“ vysvětluje záměr značka.
Ve videu se Wilsonová setkává s humanoidním robotem DESI 84, který má lidem pomáhat při každodenních činnostech. Ona ho však záměrně staví do situací, na které ho nikdo nepřipravil. Používá ho jako golfové odpaliště, vede ho na vodítku nebo se ho snaží naučit správně vyslovit jméno značky. Robot opakovaně selhává a kampaň tak pracuje s hranicí mezi naprogramovanou poslušností a lidskou schopností improvizovat. V jednom ze spotů pak robota nechá pokropit vodou se slovy: „Byl navržen, aby poslouchal. Já nikoliv.“
Wilsonová pro magazín People uvedla, že ji na Desigualu zaujala hlavně „živější a lehce maximalistická estetika“. „Ve svých kreativních vizích jsou velmi ambiciózní a toho si cením,“ řekla.
„Je to ubožák, který se chová jako dítě. Proč bych se ho měla bát?“
Ještě důležitější pro ni však představuje samotné téma kampaně. Proti rostoucímu využívání umělé inteligence v módním průmyslu se vymezuje otevřeně. „Bere práci talentovaným kreativcům a zároveň škodí životnímu prostředí,“ uvedla.
Její hlavní výhrada míří na samotnou podstatu tvorby. „Umění představuje emoci vyjádřenou skrze tvorbu. Protože emoce je ze své podstaty lidská, umělá inteligence ale odstraňuje původní záměr a nahrazuje ho plagiovanými barvami a tvary,“ myslí si Wilsonová.
Právě její účast dodává kampani další významovou vrstvu. Její otec, Elon Musk, totiž patří mezi nejvýraznější zastánce rozvoje umělé inteligence a jeho automobilka Tesla vyvíjí humanoidního robota Optimus. Vivian přitom s otcem dlouhodobě neudržuje vztah. V osmnácti letech si nechala změnit jméno a přijala příjmení své matky Justine Wilsonové. Už v žádosti o změnu jména v roce 2022 uvedla, že si nepřeje mít se svým biologickým otcem nic společného.
Jak hluboké jejich odcizení je, popsala loni v rozhovoru pro Teen Vogue. „Od roku 2020 jsem s ním nemluvila. To už je skoro půl desetiletí. Díkybohu,“ řekla. Musk předtím veřejně mluvil o její tranzici a tvrdil, že jeho dítě „zabil woke mind virus“. Wilsonová jeho líčení odmítla jako nepravdivé a po letech mlčení se proti němu začala veřejně vymezovat.
Zároveň odmítá, aby ji veřejnost definovala především skrze slavného otce. „Je otravné, že si mě s ním lidé spojují. Už prostě nemám prostor se tím zabývat,“ řekla Teen Vogue. Na otázku, zda z Muska vzhledem k jeho bohatství a moci nemá strach, reagovala ještě ostřeji: „Je to ubožák, který se chová jako dítě. Proč bych se ho měla bát?“
Vzápětí přidala větu, která její současnou veřejnou image vystihuje možná lépe než jakýkoliv reklamní slogan. „Odmítám se přemýšlením o něm zabývat. Nikomu nechci dávat takový prostor ve své hlavě. Jediný, kdo mi tam může bydlet zadarmo, jsou drag queens,“ dodala s nadsázkou.
„Být trans není volba.“
Wilsonová ostatně sama přiznává, že má „ostrý jazyk“. Podle svých slov ho vypilovala během pandemie v online queer komunitách, kde se naučila rychle reagovat, být vtipná a pohotově vracet údery. Na sociálních sítích si mezitím vybudovala vlastní publikum a zdůrazňuje, že její cílovou skupinou je především ona sama: pokud příspěvek pobaví ji, možná pobaví i ostatní.
Sama Wilsonová se dlouhodobě vyjadřuje také k právům LGBT+ lidí a migraci. Jako transgender žena zdůrazňuje význam dostupné péče pro mladé trans lidi. „Mám pocit, že si lidé neuvědomují, že být trans není volba,“ řekla Teen Vogue. Svou vlastní tranzici v dospívání označila za medicínsky nezbytnou.
Podobně přistupuje i k módě. Namísto neustálého nakupování nových věcí doporučuje upravovat oblečení, které už člověk vlastní. Inspiraci podle svých slov hledá právě u drag queens, autistů a lidí, kteří se běžným představám o stylu vymykají.
„Naučte se upravovat vlastní oblečení. Udělejte ze šátku kabelku, ustřihněte starou mikinu a zkoušejte do svého vzhledu zapojovat nové nápady,“ radí. I obyčejnou starou čepici podle ní člověk může proměnit pomocí odznaků, drobných předmětů nebo osobních vzpomínek.
Desigual stejnou myšlenku promítl i do své podzimní kolekce. Vedle trička s nápisem Born to Disobey pracuje s netradičně konstruovaným denimem, asymetrií, výraznými vzory a kombinacemi, které záměrně odmítají uhlazenou uniformitu. Kampaň tak nesměřuje pouze proti jednomu technologickému nástroji. Staví proti sobě dva principy: předvídatelnost algoritmu a lidskou schopnost vytvořit vlastní styl, udělat chybu, změnit názor nebo pravidla úplně ignorovat.
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Zdroj: Teen Vogue, People, El País, Euronews
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