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Byl jediným Američanem mimo Zemi. Z oběžné dráhy sledoval, jak hoří New York

Ondřej Bílek
Ondřej Bílek
Redakce Magazín,Ondřej Bílek
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Když 11. září 2001 narazila unesená letadla do věží Světového obchodního centra, byl velitel Frank Culbertson jediným občanem Spojených států, který se nenacházel na planetě Zemi. Spolu se dvěma ruskými kosmonauty kroužil na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zhruba čtyři sta kilometrů nad zemí. Krátce po úderech teroristů orbitální komplex přeletěl přímo nad východním pobřežím USA.

Svět se tehdy změnil. Z jižního cípu Manhattanu v New Yorku se táhl masivní sloup kouře.
Svět se tehdy změnil. Z jižního cípu Manhattanu v New Yorku se táhl masivní sloup kouře.Foto: NASA – Frank Culbertson
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Svět se tehdy změnil. Zatímco dole vládlo peklo, z okna stanice se nabízel pohled děsivý svou tichou netečností. Culbertson popadl kameru a z kupole namířil objektiv na New York. Z jižního cípu Manhattanu se přes oceán táhl masivní sloup kouře.

„Svět se dnes změnil. To, co říkám nebo dělám, je zcela nepatrné ve srovnání s tím, co se právě stalo naší zemi,“ hlásil pohnutým hlasem do řídicího střediska v Houstonu.

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V otevřeném dopise, který odeslal o den později, popsal psychický otřes ještě otevřeněji: „Být na lodi, jejímž posláním je zlepšovat život na Zemi, a zároveň se dívat, jak je tento život ničen tak brutálními a úmyslnými činy, otřese psychikou každého člověka.“

Culbertson v tu chvíli netušil, že tragédie zasáhla i jeho osobní život. Mezi oběťmi v Pentagonu zahynul jeho blízký přítel a spolužák z námořní akademie Charles Burlingame, který pilotoval unesený let American Airlines číslo 77.

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Posádka stanice sledovala zkázu v naprosté izolaci. Když Culbertson posílal zprávu dolů lidem zachváceným strachem, pokusil se nabídnout alespoň drobnou naději z nadhledu, který měl k dispozici pouze on sám: „Chtěl jsem jen, aby lidé věděli, že jejich země odsud stále vypadá dobře. A pro Newyorčany – vaše město z vesmíru stále vypadá skvěle.“

Astronaut NASA a velitel ISS Frank Culbertson 17. září 2001 na palubě Mezinárodní vesmírné stanice.
Astronaut NASA a velitel ISS Frank Culbertson 17. září 2001 na palubě Mezinárodní vesmírné stanice.Foto: NASA

Mise Expedice 3 byla pro Franka Culbertsona jeho třetím a zároveň posledním vesmírným letem. Na Zemi se vrátil v prosinci 2001 a o necelý rok později službu v NASA uzavřel.

Z oboru však neodešel. Přesunul se do soukromého sektoru, kde vedl vývoj pilotovaných letů a podílel se na konstrukci nákladní lodi Cygnus, která zásobuje Mezinárodní vesmírnou stanici dodnes.

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Dnes sedmasedmdesátiletý veterán žije v ústraní na odpočinku, stále však zasedá ve správní radě neziskové organizace Space Foundation a občas přednáší o tom, jak křehká se planeta Země zdá ve chvíli, kdy se na ni díváte z temnoty vesmíru.

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Video: Vzpomínka na oběti teroristického útoku 11. září 2001

2 977 Světel nad NY jako památka na oběti teroristického útoku 11. září 2001 | Video: Reuters

Zdroj: Space.com, NASA

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ŽIVĚ Saúdská Arábie po čtvrtečních útocích dočasně odstavila ropovod východ-západ

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