Bydlení

Zvenčí vypadá jako nudle. Extrémně úzký dům míří na trh za astronomickou cenu

London’s second narrowest home at 7ft wide on market for whopping Ł1.2m despite tiny size
Nikola Bernard
Na první pohled spíše architektonický vtip, na ten druhý luxusní adresa. Dům stojící v srdci Londýna, který má šířku pouhé dva metry, je na prodej. A stojí v přepočtu desítky milionů korun.

Na klidné Peel Street pod Notting Hill v prestižní londýnské čtvrti Kensington najdete stavbu, která budí pozornost už na první pohled. Představuje druhý nejužší dům ve městě a působí jako tenká nudle sevřená mezi robustnějšími sousedy.

„Je to nesmírně osobitý dům. I přes šířku pouhých dvou metrů výrazně vyniká v historické zástavbě Peel Street,“ stojí v inzerátu.

A i když nemovitost nenabízí moc prostoru a pro klaustrofobiky by byla noční můrou, majitelé ji chtějí prodat za zhruba 1,2 milionu liber. Tedy přibližně 33 a půl milionu korun českých.

Tady se totiž neplatí za metry čtvereční, ale za adresu.

Interiér, který klame tělem

I přes svou šířku místo nabízí vše potřebné. Dispozice připomíná chytrou skládačku, kde má každý centimetr svůj význam. Najdete tu dvě ložnice, dvě koupelny, kuchyň s jídelnou i obývací pokoj. A jako bonus dokonce soukromou terasu, která dům skutečně povyšuje. Prostoru dodává vzdušnost a nečekaný komfort. Jde tak o malý luxus, který v tak úzkém domě působí téměř jako zázrak.

Přízemí vás pak přivítá otevřeným prostorem kuchyně a jídelny, kam se vměstná i ložnice se sprchou. Vše působí útulně, i když je jasné, že osobní prostor tu dostává úplně jiný význam. A o patro výš se nachází obývací pokoj s krbem. Pohovka i křeslo se sem vejdou, ale taneční večírek by tu byl výzvou.

Historie a chytrá rekonstrukce

Dům vznikl už ve 30. letech minulého století a první úpravy proběhly v 50. letech. V poslední dekádě ho však současný majitel dotáhl k příjemnému a plnohodnotnému obydlí. Nechybí zde promyšlené úložné prostory, maximální využití každého koutu a důraz na funkčnost.

Výsledkem je nemovitost, která dokazuje, že velikost není všechno a že i na minimálním prostoru se dá vytvořit bydlení, které má styl, charakter. A na realitním trhu i výraznou cenu.

A tak zatímco jinde by dva metry znamenaly kompromis, v Londýně představují exkluzivní životní styl.

VIDEO: Města a obce rezignovaly na výstavbu a udržování vlastního bytového fondu, pokračuje privatizace a bydlení je čím dál méně dostupné

Města a obce rezignovaly na výstavbu a udržování vlastního bytového fondu, pokračuje privatizace a bydlení je čím dál méně dostupné. | Video: Blahoslav Baťa

ŽIVĚ V Teheránu byla aktivována protivzdušná obrana. Mohly za to drony

Čtvrteční aktivace protivzdušné obrany v Teheránu a dalších městech byla reakcí na zpozorovaný pohyb malých dronů, píše agentura Fars s odkazem na svého zpravodaje. Agentura je spjata s íránskými revolučními gardami. O aktivované protivzdušné obraně v Teheránu, která večer zasahovala proti blíže neurčeným nepřátelským cílům, předtím informovala další íránská agentura Mehr.

„Je to život? Zatím nedokážeme říct,“ zní z NASA. Na Marsu objevili molekuly, které nikdo nečekal

Vesmírné vozítko Curiosity analyzovalo miliardy let starou horninu a našlo v ní něco nečekaného. „Objevili jsme soubor organických molekul, které zvyšují pravděpodobnost, že Mars mohl v minulosti poskytovat prostředí vhodné pro život,“ vysvětluje Ashwin Vasavada z Laboratoře proudového pohonu NASA (JPL NASA). Co přesně nález znamená – a proč zatím nepřináší jednoznačné odpovědi na některé otázky?

