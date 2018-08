Zemřel architekt Stanislav Hubička. Autorovi Nuselského mostu bylo 88 let

Ve věku 88 let zemřel český architekt Stanislav Hubička. Informoval o tom web ČT24. Spolu se Svatoplukem Kobrem a Vojtěchem Michálkem byl autorem Nuselského mostu. Důležitá dopravní tepna, po níž denně projedou desítky tisíc aut, oslavila letos 45 let od svého otevření.

Stanislav Hubička vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Praze a v letech 1948 až 1952 Fakultu architektury a pozemního stavitelství. V té době se zaměřoval na funkcionalismus s důrazem na čistotu formy, konstrukci a výrazný výtvarný element v architektuře.

Od 50. let minulého století prošel řadou nově vzniklých projektových ústavů, až v závěru zakotvil jako hlavní tvůrčí architekt v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb, kde řešil například právě přemostění Nuselského údolí, řešení podpovrchové dopravy v centru Prahy, stanici metra Vyšehrad, přírodní útvar Folimanka či některé ze stanic metra trasy C.

Stopy jeho práce jsou v centrální části Prahy - zabýval se úpravou Václavského náměstí a jeho uvolněním od tramvajové dopravy a začlenění zelených ploch. Podle jeho návrhu bylo upraveno Smetanovo nábřeží v úseku Národní divadlo - Karlův most, prostor nádvoří Platýz, prostor náměstí Republiky, prostor Alšova nábřeží s vazbou na Karlův most, řešení Letenské terasy s vazbou na úsek Belvederu a osy Pařížské ulice. Věnoval se i řadě územních plánů v Praze.

V 70. letech Hubička vedle Kotěrovy Právnické fakulty a hotelu Intercontinental od Karla Filsaka na rohu Pařížské ulice navrhl a realizoval objekt Mezinárodního svazu studentstva (1974). Následně se zabýval i památkově historickou tematikou, třeba návrhem rekonstrukce Královské cesty v úseku Prašná brána - Karlův most s přechodem do ulice Mostecké. Jednou ze zálib architekta byla orientace na výtvarné dílo v architektuře, a to jak ve veřejném prostoru tak v interiéru.

Architektuře se věnuje i jeho syn, Radan Hubička, známý jako zastánce mrakodrapů v Praze, který je autorem V Tower na Pankráci.