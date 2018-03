Voda není nepřítel. Most počítá se záplavami, při povodni přes něj lidé mohou přeskákat

před 11 hodinami

Postavit most tak, aby odolal velké vodě, je velkou výzvou pro všechny projektanty. Neobvyklý přístup zvolili architekti z nizozemských ateliérů Next Architects a H+N+S Landscape Architects. Jejich most přes řeku Waal ve městě Nijmegen se nesnaží povodním vyhýbat, ale naopak s nimi splynout.

"Všechny naše projekty vychází z jedinečnosti daného místa. Tento most je vybudován v záplavovém území, což ovlivnilo i jeho podobu. Když stoupne hladina vody, některé jeho části se ponoří, čímž změní vzhled i své využití," přibližuje jeden z architektů. V období záplav mohou lidé řeku překonat po betonových blocích. Ty naopak v období, kdy je hladina nízká, slouží jako lavičky s výhledem na krajinu a město. Projekt také odkazuje na kladný vztah Nizozemců k sezonním záplavám, které spíš vítají, než aby se s nimi snažili bojovat. Most pojmenovaný Zalige Bridge byl ve městě Nijmegen dokončen v roce 2016 jako součást projektu financovaného tamním ministerstvem infrastruktury a životního prostředí. Jeho cílem je rovněž otevření diskuse na téma, jak se lidé mohou naučit lépe žít v souladu s vodním živlem. Místní si ojedinělý nápad mohli v praxi poprvé ověřit letos v lednu, kdy hladina řeky vystoupala nejvýše za posledních 15 let.

