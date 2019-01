před 8 minutami

Revitalizace náměstí v Tiraně, kongresový palác s plastovou fasádou nebo dům postavený z mořské soli a řas. Tyto a další projekty patří do výběru toho nejlepšího, co se za poslední dva roky postavilo v Evropě. České stavby se do finálové čtyřicítky prestižní evropské ceny za architekturu Mies van der Rohe Award nedostaly. Prohlédněte si 15 vybraných projektů, které se uchází o prestižní evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award.