před 4 hodinami

Od říční kolonády přes kostel s branou do světa mrtvých až po fotbalový stadion z kamene. Tento rok je to 60 let od úmrtí slovinského architekta Jožeho Plečnika. Ve své domovské Lublani po sobě zanechal koncept, ze kterého Slovinci dodnes čerpají. Architekt přišel na způsob, jak pozdvihnout zapadlé maloměsto na úroveň velkých západních metropolí. Receptem na věčnost však nejsou nekonečné pařížské bulváry ani nazdobené vídeňské promenády. Je to architektura s myšlenkou a historií, která nekřičí. Provinční město díky této pěkné architektuře objevilo způsob, jak najít rovnováhu v měnícím se světě. Ironií osudu je, že zatímco Plečnik Lublaň ocenil, město ho vzalo na milost až po jeho smrti.

autor: David Kohout | před 4 hodinami

Související





Hlavní zprávy