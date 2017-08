před 3 minutami

Architektonické studio Ector Hoogstad Architecten před několika dny dokončilo první etapu stavby největšího parkoviště pro kola na světě. Garáže pod hlavním nádražím v Utrechtu pojmou sedm tisíc kol. Do dvou let by měla být kapacita navýšena jednou tolik.

