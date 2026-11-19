Rolety nejsou jen na léto. Na podzim pomáhají udržet doma teplo
Venkovní stínění si většina lidí spojuje s letními vedry. Správně používané ale mohou pomáhat po celý rok: přes den pustí do bytu sluneční teplo, po setmění ho pomohou udržet uvnitř. Jak na to, vysvětluje nový ředitel společnosti Somfy.
Jakmile v létě teploty stoupají ke třicítce, české domácnosti hledají způsoby, jak zabránit přehřívání interiéru. Zatahují rolety a vnitřní žaluzie, někteří sahají i po provizorních řešeních, například po hliníkové fólii na oknech.
Průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Somfy ukázal, že s přehříváním domácnosti během tropických dnů má problém 64,4 procenta dotázaných. Teplotu doma v létě považuje za komfortní jen zhruba třetina lidí, konkrétně 35,6 procenta.
S příchodem podzimu ale stínění často přestáváme používat. „Zvykli jsme si vnímat venkovní stínění jako ochranu před sluncem a letními vedry. Přitom už dlouho víme, že nám může pomáhat i s úsporami energie během celého roku,“ říká Lukáš Borovský, ředitel společnosti Somfy.
Největší omyl: stínění jen v létě
Podle Jana Hrnčíře, produktového marketingového manažera Somfy, dokáže kvalitní venkovní stínění v létě snížit teplotu v interiéru až o sedm stupňů, a to bez klimatizace. V chladnější části roku zase může pomoci omezit tepelné ztráty oken. Stažená venkovní roleta vytváří mezi sebou a sklem vzduchovou mezeru, která má izolační účinek. Jak velký bude, záleží na konkrétním řešení.
„Nejčastějším omylem je, že venkovní stínění potřebujeme jen v létě, když je venku třicet stupňů. Ve skutečnosti nám může dobře sloužit celý rok, jen ho v každém období využíváme trochu jinak,“ vysvětluje ředitel společnosti Somfy.
Čtyři roční období, jedno stínění
Jaro: při nestálých teplotách a proměnlivém počasí pomáhá regulovat vnitřní klima a udržet doma příjemnou teplotu.
Léto: zachytí sluneční paprsky ještě před sklem, a brání tak přehřívání interiéru i během vln veder.
Podzim: za slunečných dnů pustí dovnitř přirozené teplo, po setmění pomáhá omezit jeho únik. V sychravém počasí a brzké tmě navíc přispívá k pocitu bezpečí a domácí pohody.
Zima: omezuje úniky tepla okny a za slunečných dnů umožňuje naplno využít denní světlo i solární zisky.
Přes den slunce dovnitř, po setmění rolety dolů
Správný podzimní „denní režim“ rolet je jednoduchý. „Když venku svítí slunce, je dobré nechat rolety vytažené a pustit si domů co nejvíc přirozeného tepla, díky němuž můžeme omezit topení. Jakmile ale slunce zapadne a začne se ochlazovat, vyplatí se rolety stáhnout, protože pomáhají snížit úniky tepla přes okna,“ radí Borovský.
Kolik tepla domácnost od slunce získá, závisí především na orientaci oken. Jižně orientovaná okna zachytí v chladných měsících nejvíce sluneční energie, u severních oken jsou zisky minimální. Významnou roli hraje také kvalita zasklení a izolační vlastnosti rámu.
Novostavba, nebo starší dům? Stínění má smysl u obou
Rozdíl je hlavně v tom, jaký problém stínění řeší. U dobře zateplených novostaveb s velkými okny bývá největší potíží letní přehřívání: dům sice dobře drží teplotu, ale přes prosklené plochy do něj celý den praží slunce.
U starších domů je situace jiná. „Pokud teplo uniká přes nezateplené stěny nebo střechu, stínění samo o sobě problém s vysokými náklady na vytápění nevyřeší. Venkovní rolety ale mohou pomoci snížit tepelné ztráty. Vždycky je proto dobré přemýšlet o stínění v souvislosti s tím, jak celý dům funguje,“ upozorňuje Borovský.
Kolik konkrétně domácnost ušetří, se podle něj obecně říct nedá. Záleží na velikosti a orientaci oken, zateplení domu i na tom, jak domácnost topí nebo chladí.
Luxus, nebo investice?
Pořizovací cena patří mezi hlavní důvody, proč lidé venkovní stínění odkládají. „Je to poměrně výrazná jednorázová investice, zatímco její přínosy se projevují postupně a nejsou na první pohled tolik vidět,“ připouští ředitel společnosti Somfy. Doporučuje proto dívat se na stínění jako na dlouhodobou investici do domácnosti: v létě může ušetřit za klimatizaci, v zimě pomáhá lépe hospodařit s teplem.
Lidé si podle něj také často neuvědomují, že venkovní rolety lze pořídit i na hotový dům, nemusí se s nimi počítat už při stavbě. Existují například rolety na solární pohon, ke kterým není potřeba zvlášť přivádět elektřinu.
Při plánování energeticky úsporné renovace se vyplatí sledovat i možnosti státní podpory. Program Nová zelená úsporám pro rok 2026 mění dosavadní systém financování a větší důraz klade na zvýhodněné úvěry. Konkrétní výše podpory a podmínky se řídí aktuálními pravidly programu.
Rolety, které hlídají počasí za vás
Sledovat počasí a ručně nastavovat stínění podle slunce nebo venkovní teploty ale v běžném provozu domácnosti praktické není. Kdo ráno odchází do práce a vrací se až večer, snadno propásne denní dobu, kdy by stínění pomohlo udržet doma příjemnou teplotu.
Právě na jaře a na podzim, kdy se počasí během dne výrazně mění, proto pomáhá automatizace. Takové venkovní stínění Somfy propojené s chytrou řídicí jednotkou a slunečními či teplotními senzory reagují na aktuální podmínky, i když nikdo není doma: za slunečného dne se otevřou a pustí dovnitř teplo, po západu slunce se samy stáhnou a omezí jeho únik.
Somfy: Od rolet k chytré domácnosti
Společnost Somfy se specializuje na vývoj a výrobu pohonů a automatizace pro stínicí techniku, garážová vrata, brány a chytrou domácnost. Její řešení pomáhají regulovat teplotu v budovách a zvyšovat komfort i energetickou účinnost.
Stínicí technika: automatizace venkovních i vnitřních rolet, žaluzií a markýz.
Chytrá domácnost: propojení stínění s vytápěním, senzory a dalšími zařízeními.
Inovace: více než dva tisíce podaných patentů a tým 500 inženýrů.
Základní fakta: firma vznikla ve Francii v roce 1969, na českém trhu působí 30 let.
Článek vznikl ve spolupráci se Somfy.
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