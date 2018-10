před 20 minutami

Rodinný dům na zeleném poli inspirovaný vzpomínkou na Saharu. Sledujte Exkluzivní rezidence | Video: | 06:21

Rodinný dům stojí v Zdiměřicích u Prahy na místě, kde dříve bývalo jen pole s předpokladem satelitní výstavby. Proto ho architekt Stanislav Fiala a jeho kolegové z ateliéru D3A navrhli uzavřený do sebe a zády k ulici. Objekt postavený z monolitického betonu má tvar kostky, do které volně vstupuje zahrada. Centrální prostor tvoří kuchyně, jídelna, krb a také zimní zahrada. Pohled na dům evokující ve své funkčnosti saharská obydlí je dalším dílem našeho seriálu Exkluzivní rezidence, v níž představíme celkem 12 ikonických staveb či rekonstrukcí ze střední Evropy, které se zapsaly do ročenek architektury, protože přinesly radikální pohledy či zásadní inovace.

