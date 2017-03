Moderní bydlení s atmosférou 30. let. Architektka zachovala původní parkety i kování

před 1 hodinou

Byt ve třetím patře secesního domu prošel radikální rekonstrukcí. Bytová architektka Vaida Kraus respektovala zadání majitele a vytvořila moderní bydlení, které se odkazuje na secesní minulost nemovitosti. Návrh přihlásila do soutěže Interiér roku, v níž je Aktuálně.cz mediálním partnerem.

Dům z 30. let 20. století je situovaný v klidné ulici v samém centru pražského dění. Bytová architektka Vaida Kraus dostala přesně specifikovaný úkol - vytvořit elegantní prostor, který ctí krásu a půvab minulého století.

Projekt Kategorie: Rekonstrukce Autor: Vaida Kraus Místo: Praha

Byt ve 3. patře se měl nejprve stát investicí vhodnou k občasnému přespání, nebo dokonce k pronájmu. Když ale začaly práce na rekonstrukci nabývat jasnějších rozměrů, bylo i majiteli bytu jasné, že do prostoru nebude jednoduché pustit nájemníky. Nakonec se tedy rozhodl, že byt bude využívat pouze nejbližší rodina při svých cestách do Prahy.

Byt byl v dezolátním stavu, a prošel tak rozsáhlou rekonstrukci. Autorka proměny sáhla rovněž do původních dispozic. Vybouráním příčky se rozšířil průchod do jídelny. Upravila se i výška oken tak, aby se pod ně vešla kuchyňská linka. Položena byla i nová podlaha, rozvody elektřiny a vody. Veškerý nábytek v kuchyni byl vyroben na míru podle autorského návrhu.

Do koupelny byl navržen prostorný bezbariérový sprchový kout. Stěny jsou obloženy velkoformátovou dlažbou doplněnou mozaikou v neutrálních tónech. Přívod denního světla je zajištěn malým oknem umístěným pod stropem. To vede rovněž do kuchyně.

Pečlivě vybrány jsou kvalitní solitérní kousky nábytku z masivu. Ty pak designérka ladila s kusy vyrobenými na míru a kvalitními designovými kusy ověřených značek. Záliba majitele bytu v historii města je vidět na dobových fotografiích, které jsou k vidění jak v obou ložnicích, tak v obývacím pokoji.

Velká pozornost je věnována osvětlení - autorka interiéru zkombinovala krásná secesní stropní svítidla s ikonickými lampami od Artemide. Dominantou obývacího pokoje je křišťálový lustr z 30. let 20. století, který designérka objevila v obchodě se starožitnostmi, tak jako i dobové svítidlo do vstupní haly.

Soutěž interiér roku V rámci soutěže Interiér roku jsou každoročně oceněny výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty, a to v sedmi kategoriích. Hlavním mediálním partnerem soutěže je Aktuálně.cz. S nejzajímavějšími soutěžícími budeme postupně čtenáře seznamovat na stránkách Bydlení Aktuálně.cz. Více informací o soutěži zde. Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2017 Vyhlášení výsledků: 28. 3. 2017

Prostoru neskutečně prospělo zachování a zrestaurování krásných parketových podlah a původních dveří a oken. Kované dobové prvky se objevují na dvoukřídlové posuvné věšákové stěně v předsíni, která chytře zakrývá i rozvodní skříňku a další technické náležitosti bytu a neruší tak čistotu interiéru. Velkoformátové zrcadlo, nalepené na jednom z křídel, odráží světlo z protilehlé jídelny a úzký prostor vstupní haly optický rozšíří a prosvětlí.

Designérka navrhovala zařízení v přírodních tónech, které danému prostoru sluší a dodávají mu čistotu a vzdušnost. Harmonická kombinace bílé a přírodního dřeva doplněná jemnými doteky šedé a ozvláštněná nápadnou tapetou s florálním motivem v jídelně je uklidňující a evokuje prosluněná nedělní odpoledne.

