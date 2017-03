před 43 minutami

Američtí studenti architektury se v rámci speciálního programu zaměřili na problematiku bezdomovectví. Lidem bez domova navrhli několik typů přístřešků vyrobených z materiálů, který našli na ulicích. Kromě nákupního vozíku použili například dřevěné krabice.

Studenti fakulty architektury Kalifornské univerzity v rámci projektu s názvem The Homeless Studio, který zastřešuje přední americký architekt David C. Martin, navrhli několik typů příbytků pro bezdomovce.

Program pod záštitou neziskové organizace v Santa Monice se snaží reagovat na nárůst počtu lidí, kteří nemají domov, a to jak v oblasti Los Angeles, tak v celých Spojených státech. Řešení, která mladí architekti a designéři navrhují, jsou ale samozřejmě přenositelná do celého světa.

"Projekt The Homeless Studio hledá řešení důležitých a naléhavých problémů v našich městech. I jako designéři a architekti máme možnost je změnit. Studenti si to v rámci svojí práce měli možnost uvědomit v plné míře. Velký vliv na ně samozřejmě má i to, že lidé jimi navržená obydlí využívají," vysvětluje ředitelka projektu Sofia Borges.

Projekt, který odstartoval loni na podzim, probíhal ve třech postupných fázích. V první měli studenti navrhnout přístřešek, který lze stěhovat z místa na místo, snadno se demontuje a přizpůsobí se jakékoliv lokaci. V druhé fázi se věnovali návrhu minidomku, vytvořeného ze snadno dostupného materiálu v ulicích. Semestr byl zakončen návrhem na vytvoření útulku pro ženy v losangeleské oblasti San Fernando Valley.

autor: Petra Jansová