S majitelem Radkem jsme se v Prysku setkali jedno sobotní odpoledne a už jeho příjezd značil, že tady asi nic nebude standardní. Před domem totiž zaparkoval tuk-tuk a přesně tento detail vystihl lehce punkovou a osobitou atmosféru Cimry. I tak něco bylo přesně podle očekávání: vzduch. Čistý a ostrý. Přesně takový, jaký si člověk spojí s Lužickými horami. A tak místo působilo klidně a živě zároveň.
Rozhovor vedeme ve světnici, kterou kreativec Radek Timoftej nazval a i nad jejími dveřmi nadepsal jako Svět-Nice, přičemž tato česko-anglická slovní hříčka by se dala rozluštit, jako že svět je zde hezký. Asi takový jaký je.
Nejen to se stalo ukázkou jeho dlouhodobého přemýšlení nad jazykem, významy i drobnými detaily, které dotvářejí charakter místa.
U stolu pak popíjíme kávu z místní pražírny – i to je součást přístupu, který se v chalupě s názvem Cimra Bude opakuje. Podpora lokálních podniků tu není marketing, ale přirozená součást fungování. „Snažíme se podporovat okolní firmy a podniky, protože víme, jak je to tady v tomhle kraji těžké,“ říká majitel. Propojení s regionem je tak na místě cítit na každém kroku. Od materiálů až po drobnosti v interiéru.
Místo, které bude
Cimra Bude není klasickým ubytováním, ale domem, který se neustále vyvíjí. A možná ani nikdy nebude hotový. Právě proto majitelé zvolili tento originální název celé nemovitosti, ke které náleží i prostorná zahrada.
Jak stojí v oficiálním popisu projektu: „Nový projekt. Starý dům. Krásné místo. Prostor snům.“ A přesně tenhle kontrast je tu znát. „Na Cimře se pořád něco mění, a tak pokaždé, když sem dorazíte, uvidíte pokroky,“ doplňuje. A právě to mnohé baví a vracejí se sem. Jsou zvědaví, jak manželé objekt zase vylepšili.
Radek přitom od začátku zdůrazňuje, že koncept nevznikal jako přesně naplánovaný projekt. Spíš se skládal postupně, podle toho, co dům sám „nabízel“ a co bylo možné zachovat nebo objevit. A inspiraci čerpal z okolní krajiny, historie i z vlastního studia designu a fotografie. Zásadní roli však hraje i fyzická náročnost samotné přestavby. Dům byl v době koupě ve špatném stavu a velká část prací probíhala svépomocí — od odkopávání vrstev zeminy na zahradě přes odvodňování a sanace sklepa až po ruční vynášení materiálu a postupné obnovování konstrukcí. „Byly to roky práce. Dva až tři roky jen rekonstrukce, pak další fáze už za provozu,“ přibližuje.
Místo pro dceru
Jak se však k tomuto místu vůbec dostali? S partnerkou prodali svůj studentský byt, který už pro ně nebyl smysluplný, a hledali něco, co bude mít delší přesah. „Když jsme dostavěli svůj dům tady v Horním Prysku, zjistili jsme, že studentský byt už není ono. Tak jsme ho prodali a věděli jsme, že potřebujeme něco, co nás bude živit a zároveň dávat smysl,“ říká.
Stěžejním bodem se však stala i jeho osobní motivace, která přesahuje samotný projekt. „Dělám to i pro dceru,“ přiznává Radek. Cimra pro něj tak není jen byznysem, ale dlouhodobým budováním místa, které má mít hodnotu i do budoucna. A to nejen finanční, ale především lidskou a kulturní. „Cimra vlastně nikdy nebyla o tom, že by nám vydělávala peníze. Všechno, co se tady vydělá, jde zpátky do oprav a úprav. Je to spíš cyklus – vydělá se, opraví se, vylepší se,“ dodává.
Brloh i Euforie
Tím nejzajímavějším ale nejsou velké stavební zásahy, nýbrž detaily. Právě ty tvoří identitu domu. Nápisy na zdech, stromy zakomponované do ložnic, historické fragmenty nebo drobné světelné signály. Vše působí nenápadně, ale dohromady vytváří specifickou atmosféru, kterou si hosté pamatují.
Ložnice nesou názvy Brloh a Euforie. Každá je úplně jiná, ale obě pracují s prostorem a přírodou. Brloh pojme čtyři hosty, Euforie dva. A kdo by chtěl zůstat déle nebo ve větší skupině, může využít Světnici s rozkládací pohovkou. Ta zároveň funguje jako hlavní společný prostor – s plně vybavenou kuchyní, krbovými kachlovými kamny a velkým dubovým stolem, který přímo vybízí k ranní kávě a pomalému startu dne.
Zahrada pak nabízí tři posezení, ohniště, gril a spoustu místa na nejrůznější aktivity. A protože se sem sluníčko moc nedostane, je ideální hlavně během letních dní.
České kytary, africké bubny
Zajímavý je pak i přístup k nedokonalosti. Dům není sterilně opravený do posledního detailu a jistá syrovost a neuhlazenost jsou jeho součástí. Jak říká Radek: „Dokonalý ten dům nikdy nebude – a ani být nemá.“ A tento přístup se odráží i v přijetí hostů. Cimra nepřitahuje milovníky klasického hotelového komfortu, ale spíš lidi, kteří hledají autenticitu, kontakt s krajinou a určitou volnost. Návštěvníci si tu tak - když chtějí - sami štípou dřevo a rozdělávají oheň. A také procházejí okolní lesy a louky nebo se přirozeně zapojují do místního rytmu. Třeba u místního kiosku.
Silnou rovinou projektu je i setkávání lidí z různých koutů světa. Radek rád vzpomíná třeba na hosty z Francie i ze Západní Sahary, Maroka nebo Ugandy, se kterými se večer potkávali u hudby. „Hráli jsme na kytary české písničky a oni přidali svoje rytmy na bubny. Bylo to hrozně hezké,“ popisuje. Právě tyto momenty podle něj přirozeně propojují komunity a umožňují lidem učit se od sebe navzájem. Bez rozdílů a skrze sdílený čas a prostor.
A jak se právě v Horním Prysku objeví lidé z nejrůznějších koutů světa? Odpověď není v jedné kampani ani cílené reklamě, ale v postupně se skládající síti drobných kanálů, které se časem samy propojily. Základem jsou ubytovací platformy i kurátorské projekty typu, které cílí na cestovatele hledající spíš autentická místa než klasické hotely. A klíčová je i poloha v rámci evropských cest. Část hostů se do Česka dostává přes velká letiště v Berlíně nebo Vídni a Prysk pro ně funguje jako přirozená zastávka na cestě dál. V neposlední řadě se k tomu přidává efekt doporučení.
Prožitek, nikoli zážitek
V celém zážitku však plní důležitou složku i samotné okolí. I hned, co člověk vyjde ven, má na dosah ruky stezky pro pěší, cyklisty, běžce a v zimě i pro běžkaře. „Jakmile se rozkoukáte, nebudete vědět, kam dřív,“ uvádí. Celý projekt tak nepředstavuje izolované ubytování, ale součást prostředí, které se neustále proměňuje a žije.
„Chtěl bych, aby si hosté odnesli prožitek, ne jen zážitek. Aby si to místo nějak zamilovali. Aby si to místo opravdu prožili, ne jen odškrtli,“ uzavírá Radek.
Cimra Bude tedy není hotová ani dokonalá, ale právě proto zůstává živá a láká staré i nové hosty. A pokud zaujala i vás, můžete si ji zamluvit třeba přes server Amazing Places.
Zdroj: autorský text, Amazing Places
