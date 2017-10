Jak budou vypadat lavičky, odpadkové koše a stojany na kola v Praze? Prohlédněte si vítězné návrhy

před 1 hodinou

Vítězem mezinárodní soutěže na design laviček, košů a stojanů na kola, které by postupně měly v ulicích nahradit ty současné, se stal návrh Michala Froňka a Jana Němečka. Nový mobiliář by se v Praze měl začít objevovat koncem roku, především v centru města. Vítězné návrhy budou k vidění v Centru plánování a městské architektury v areálu Emauzského kláštera do 19.listopadu.

Doporučujeme

Soutěž na nový mobiliář byla vyhlášena v loňském roce, a to na základě analýzy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Sjednocení městského mobiliáře bylo podle ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy na místě. "Zjistili jsme, že jen v širším centru Prahy je neuvěřitelných 72 typů odpadkových košů. Z toho 48 v Pražské památkové rezervaci," uvedl. Řada z nich je navíc esteticky nekvalitních. Před časem například vzbudily kritiku červenožluté plastové koše, které na svém území rozmístila Praha 2.

autor: Bydlení

Související