Ponožkoboty od právníka samouka porazily světové designéry. Získaly i prestižní cenu Red Dot

V českých botoponožkách se můžete procházet legem i skleněnými střepy | Video: Skinners | 00:16

Devětatřicet porotců prestižní designérské soutěže Red Dot Award letos hodnotilo pět a půl tisíce produktů z celého světa v celkem sedmačtyřiceti kategoriích, od bytového designu, zdravotnictví, zahradnických potřeb až třeba po wellness. V seriálu článků představujeme Čechy, kteří v soutěži uspěli. Tentokrát jde o Petra Procházku a jeho ponožkoboty Skinners.

Když zjistil, že vyhrál nejprestižnější mezinárodní designérskou cenu Red Dot Award 2017, dal si Petr Procházka panáka medoviny. "Nic jiného jsem doma neměl," směje se. A pak na oslavu vyrazili spolu s pár kamarády na výlet - jak jinak - v ponožkobotách, které vymyslel.

Jmenují se Skinners, vypadají a navlékají se jako ponožky a stejně tak se dají jednoduše srolovat do kapsy. Ovšem mají takovou úpravu úpletu, že se v nich dá pohodlně chodit i po asfaltu. "Dokonce v nich někdo i běhá maratony," říká mladý vítěz, který svým originálním nápadem uhranul čtyři desítky porotců soutěže designu v konkurenci 5500 dalších výrobků.

"Skinnersky" přitom původně vznikly z nouze - jako nápad na náhradní obuv poté, co si Petrův kamarád v Norsku před dvěma lety poranil nohu a nemohl jít dál v botách. Právník našel na blízkém staveništi vhodné materiály a z cestovního šití sešněroval první prototyp ponožkobot. Nápad mu ale ležel v hlavě i po návratu z Norska, kde tehdy pracoval jako kuchař, a místo listováním paragrafy začal obíhat textilky, fabriky a výrobce, a hledat, kdo by mu pomohl nápad uskutečnit.

Anabáze to byla celoroční, ale úspěch stál za to. Během měsíční kampaně na americkém portále pro start-upy Kickstarter si je předobjednalo téměř deset tisíc lidí z více než 85 zemí světa. S vybranými 16 miliony korun se tak ponožkoboty staly světově nejúspěšnějším projektem ve své kategorii a díky tomu mohou mít svůj e-shop v Americe. "Všech 40 tisíc objednaných párů se nám podařilo dodat do Vánoc, jak jsme lidem slíbili, to jsem byl rád," vzpomíná Petr Procházka.

Obrat tak má malinká brněnská firma s jediným zaměstnancem od loňského června až do nynějška pohádkový, a to 1,5 milionu dolarů, čímž patří mezi nejúspěšnější české start-upy, co se týče výrobků. Právničinu tak Petr Procházka pověsil na hřebík.

"Nechávám si ji jako otevřená zadní vrátka, ale v duchu vím, že už bych se k ní nevrátil. Musel bych tam začít od začátku, zato jinde se mi nápady líhnou tak nějak samosebou. Věřím tomu, že když má člověk otevřenou mysl, do cesty mu přicházejí ty správné věci," říká vítěz Red Dot.

Jedním dechem však dodává, že mu právnický způsob myšlení při vzniku Skinnersek dost pomohl. "Mám pocit, že člověk umí víc kriticky myslet, klást si otázky a dívat se na věc z více úhlů pohledu," popisuje.

Ponožkoboty stojí v Česku 990 korun a o zájemce nouzi nemají. Jediné, čím firma zákazníky nepotěší, je, že neplánuje dětské verze Skinnersek. "Hodně lidí se mě na to ptá, ale on je to vlastně jiný druh produktu a museli bychom všechno začínat od začátku," doplňuje. Přesto letos novinky budou: firma finišuje s finálními úpravami nového vylepšeného modelu. "Chceme jej vydat ještě do léta," slibuje Procházka.

autor: Lenka Petrášová

