I když byl už několik měsíců hotový, na slavnostní otevření Nuselského mostu si museli Pražané počkat. Tehdejší režim se totiž chtěl novou dopravní stavbou pochlubit při 25. výročí komunistického převratu. Na unikátní architektonické a technické dílo a také strategický dopravní uzel tak 22. února 1973 vstoupily jako první oddíly Lidových milicí. Původně nesl Nuselský most jméno Klementa Gottwalda, je dlouhý 485 metrů a široký 26 metrů. V roce 2000 získal ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby. Dnes slouží Pražanům i návštěvníkům metropole už 45 let. Podívejte se v galerii na unikátní snímky z jeho stavby i ze zatěžkávacích zkoušek, kvůli kterým na Nuselský most přijely tanky.

autor: Petra Jansová | před 3 hodinami

