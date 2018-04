Architekt navrhl způsob, jak čelit drahým bytům ve městech. Řešením jsou podle něj pojízdné domy

před 11 minutami

Miniaturní pojízdné domy by mohly v budoucnu tvořit levnější alternativu k mnohdy předraženým bytům v centrech evropských měst. Německý architekt laoského původu Van Bo Le-Mentzel jeden takový navrhl. Je umístěn na přívěsu a zabírá plochu zhruba deset metrů čtverečních.

S rychle rostoucími cenami bytů v německých městech hledá stále více obyvatel Spolkové republiky alternativy ke klasickému bydlení.

Tou by podle architekta Van Bo Le-Mentzela mohly být miniaturní pojízdné domy, které jsou výrazně levnější než tradiční bydlení a navíc lidem dávají svobodu pohybu.

"Máme rádi miniaturní domy na kolech, protože se u nich nikoho na nic nemusíme ptát. Jelikož tyto domky stojí na přívěsu, a nejsou tak z právního hlediska považovány za dům, můžeme je stavět bez stavebního povolení, " vysvětluje jednu z výhod architekt.

Tím, že se na miniaturní domy hledí jako na přívěs, je jasně daná i jejich velikost. "Přívěs může být maximálně 2,55 metru široký a čtyři metry vysoký," konstatuje architekt, podle něhož má většina miniaturních domů na kolech plochu kolem deseti metrů čtverečních. Přesto se do nich vejde vše potřebné, včetně místa na spaní, koupelny nebo kuchyňky.

Se skupinou dalších majitelů miniaturních domů teď architekt, který ten svůj nyní využívá hlavně jako kancelář, objíždí Německo. Do začátku března byli v Berlíně na dohled od centrály vládních křesťanských demokratů, nyní jsou ve východoněmeckém Wittenbergu.

"Chceme myšlenku miniaturních domů dál šířit," říká čtyřicetiletý muž. Miniaturní domy stojí od několika tisíc až po desítky tisíc eur. Pro architekta zároveň nejsou jen možností, jak ve velkoměstě najít levnější bydlení, ale otevírají i debatu o veřejném prostoru.

"Zajímá mě možnost vstupu do města a také to, kdo v něm může bydlet a kdo ne," přibližuje. Bydlení je podle Van Bo Le-Mentzela dosud především otázkou peněz nebo je řízené potřebami realitních společností. Na byt ve městě pak dosáhnout především lidé s vyššími příjmy. Ti ostatní se stěhují na jeho okraj. Organizace a využití veřejného prostoru by ale podle architekta měly ovlivňovat jiné faktory.

"Proč by měl někdo dostat deset metrů čtverečních města zadarmo a jiný ne, jen proto, že nemá žádné auto? To pro mě není spravedlivé," naráží na to, že motoristům bývá ve městech automaticky vyhrazen velký prostor.

Miniaturní domy mají podle Van Bo Le-Mentzela smysl právě ve městech a ne na venkově, kde je řada domů a bytů prázdných. Zároveň představují jednu z možností, jak bydlení demokratizovat. "Jak jinak je možné platit 100 eur měsíčně za to, že člověk bydlí v centru města?" ptá se muž, podle něhož si takový poplatek může dovolit prakticky každý.

Zároveň připouští, že právně zatím není situace nikterak jednoduchá. Na rozdíl od soukromých pozemků nebo míst na kempování totiž není v Německu ve veřejném prostoru možné bydlet ve vozidlech nebo přívěsech.

Architekt původem z Laosu ale věří, že se to časem změní. Van Bo Le-Mentzel je přesvědčen, že se i kvůli stoupajícím cenám bytů a nájmů v příštích letech miniaturní domy stanou běžnou záležitostí, které se přizpůsobí i velká města, třeba tím, že jejich majitelům budou vydávat povolení k využití veřejných prostor.