Na břehu Sázavy, v sevření skal a borovic, vyrostla designová chata, která navazuje na příběh svého předchůdce. Využívá jeho kamenné základy a přetváří je v místo klidu, jednoduchosti a návratu k podstatě: být spolu, vnímat přírodu a na chvíli se odpoutat od každodenního shonu.
Chata v Prosečnici vznikla na místě původní stavby, po které po požáru zůstala pouze kamenná podezdívka – a právě ta se stala základem nového domu. A architekti ze studia Mimosa architekti ji využili nejen konstrukčně, ale i symbolicky: chrání chatu před povodní a zároveň ji zvedá nad řeku i běžný rytmus dní.
Dominantou domu je opálené dřevo, ale také velké okenice, které stačí odsunout a interiér se okamžitě propojí s krajinou. Řeka Sázava se tak lehce stává součástí každodenního života, přičemž večer se perspektiva obrací.
Při cestě do podkrovního pokojíku mizí horizont řeky a otevírá se pohled na skály za zády chaty. Právě ty připomínají, jak těsně je tu krajina sevřená.
Smysl ve sdílení
Hlavní obytný prostor tvoří srdce celého objektu. Je otevřený přes celou výšku a propojuje přední i zadní stranu domu – řeku i skály. Ložnice v patře pak slouží jen k přespání, smyslem je totiž sdílení: společné vaření, povídání i ticho u kamen.
Na obytný prostor navazuje terasa vyzdvižená nad terén, která nabízí ničím nerušený výhled na řeku. Tu lze uzavřít harmonikovou okenicí – ať už kvůli letnímu slunci, nebo když víkend končí a chata se na čas uzavírá.
Odkaz na původní stavbu
Lehká dřevěná konstrukce stojí na robustní kamenné podezdívce a interiér sjednocuje smrková biodeska v přírodní barevnosti, doplněná černými kovovými prvky – kamny, schodištěm i detaily. Celek tak působí jako kompaktní „jeskyně“. A fasádu tvoří opálená modřínová prkna, kterým oheň dal nejen odolnost, ale i charakter. A právě touto volbou architekti jemně odkazují na osud původní chaty.
Místo funguje téměř nezávisle. Vodu čerpá ze studny na pozemku, odpadní vody jsou zachycovány v nádrži v podezdívce. Vytápění pak zajišťují krbová kamna a přímotopy a odolná podlaha z přírodního kaučuku s kamenným vsypem umožňuje volný pohyb mezi interiérem a exteriérem. Bez obav z bláta či vody.
Pomalý rytmus
Elegantně laděná stavba mezi skálou a řekou tak přirozeně láká k odpočinku, ale i spojení. I proto se v ní dny nepočítají podle kalendáře, ale podle světla, počasí a nálady.
Opékání buřtů, praskání ohně v kamnech, rozhovory s přáteli. A pak zavřená okenice, ticho a návrat do města. To vše s vědomím, že chata počká a pomůže, když je to nutné.
Zdroj: Linka
Globální gigant BAIC otevírá novou kapitolu na českém trhu
Automobilová skupina BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), stabilní člen prestižního žebříčku Fortune Global 500 a jeden z největších světových výrobců vozidel, oficiálně zahajuje novou éru svého působení na trzích České republiky a Slovenska.