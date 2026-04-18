Na první pohled působí jako romantická vzpomínka na kočovný život. Ve skutečnosti je ale objekt zvaný Maringotka snů současnou odpovědí na otázku, jak může vypadat dostupné, udržitelné a přitom plnohodnotné bydlení dneška.
„Projekt Maringotka snů představuje současnou interpretaci tradičního kočovného obydlí v kontextu dnešního nízkonákladového bydlení,“ popisuje autorka interiéru Kateřina Hadravová.
Interiér o rozloze 21,6 metru čtverečního je navržen jako precizně promyšlený celek, kde má doslova každý centimetr svůj význam, přičemž cílem nebylo šetřit prostorem na úkor komfortu, ale naopak vytvořit plnohodnotné bydlení v minimalistickém měřítku.
I když jde „pouze“ o maringotku, v prostoru nechybí nic zásadního – spaní, místo na vaření, koupelna ani úložné systémy. A vše je integrováno tak, aby celek nepůsobil stísněně, nýbrž klidně a přirozeně.
Přesnost a klidná paleta
Specifikem projektu je samotná mobilní konstrukce na ocelovém podvozku, která vyžaduje mimořádnou přesnost v práci s hmotností i stabilitou. A interiér zde není jen „vybavením“, ale strukturou, která spoluutváří samotnou stavbu: každý prvek interiéru tvůrkyně navrhla jako integrální součást celku. Vestavěný nábytek je proto pevně kotvený a zároveň se stává konstrukční i estetickou součástí prostoru.
Materiálová paleta je pak vědomě klidná a přirozená. Dominuje masivní smrkové a dubové dřevo, které je zvoleno nejen pro svou estetiku, ale i dlouhou životnost a schopnost přirozeně stárnout. „Dominantním prvkem je masivní smrkové a dubové dřevo, které mají dlouhou životnost, přirozeně stárnou. Používáním se nedrolí, ale chytají patinu,“ vysvětluje autorka. A co povrchy? Ty jsou ošetřeny voskovým olejem a bílou lazurou, které zvýrazňují haptický charakter materiálu a jeho přirozenost.
Interiér roku
Tato rekonstrukce – spadající pod kategorii Nízkonákladové bydlení – je přesně typem projektu, který soutěž s názvem Interiér roku oceňuje.
V soutěži se utkají projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu.
Od 20. 4. do 5. 5. může na stránkách soutěže hlasovat i veřejnost. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle na mezinárodním kongresu Living Forum v pražském Centru současného umění DOX 19. 5. 2026.
Plnohodnotný interiér
Velkoformátové prosklení a navazující exteriérové schody propojují interiér s krajinou. Domek na kolečkách se tak neuzavírá do sebe, ale otevírá ven – do širšího prostoru, který se stává jeho přirozeným pokračováním. A barevnost interiéru zůstává tlumená: teplé tóny dřeva doplňuje jemná bílá a akcenty černého kovu spolu s antracitovými detaily. Atmosféra se mění i díky světlu, které v průběhu dne a večera vytváří odlišné nálady. Od jemně civilní po téměř meditativní.
Navrhnout plnohodnotný interiér v mobilní stavbě však znamenalo také hledat rovnováhu mezi technickými omezeními a estetickou ambicí. Každý detail musel obstát jak funkčně, tak vizuálně. Výsledkem se stal prostor, kde se ergonomie potkává s jednoduchostí a kde architektura maringotky není potlačena, ale naopak zdůrazněna vestavěným nábytkem až ke stropu či pohledovými stropními žebry. Jemným akcentem je pak i květinová aplikace, která dodává interiéru osobitý detail.
Silný manifest
Maringotka snů tak není jen designovým projektem. Je úvahou nad tím, co vlastně znamená domov v době, kdy roste potřeba dostupného, modulového a udržitelného bydlení. A také manifestem návratu k přírodě a sami k sobě. „Je to prostor, který je úsporný, udržitelný, a přesto plnohodnotný a s velkými možnostmi pro seberealizaci a spočinutí,“ uzavírá autorka.
Základní myšlenka je přitom jednoduchá – kvalita prostoru nezávisí na jeho velikosti, ale na promyšlenosti, vztahu k materiálu a místu. A právě v tom spočívá jeho síla.
Zdroj: Interiér roku
Schody jsou pro starý. V tomhle bytě se na snídani jezdí tobogánem, majitelé si doma postavili hřiště
Užitečnější než Pastrňák. Nikdo ho nechce potkat, zní před play off k trumfu Bruins
Hokejoví Bruins jsou zpátky v bojích o Stanley Cup, přestože to po jejich katastrofální minulé sezoně skoro nikdo nečekal a přestože by tam podle pokročilých statistik skutečně být neměli. Mají ale zpátky svůj trumf.
Většina majitelů to přehlíží. Naučte se poznat nenápadné signály, kterými vám pes dává najevo, že trpí
Mnoho lidí má pocit, že ve svém pejskovi umí dobře číst a přesně poznají, co se v něm odehrává. Vědí, kdy má radost, kdy je unavený a kdy se mu nechce ven. Nové výzkumy ale ukazují, že právě u bolesti si majitelé často nejsou tak jistí, jak si myslí. A někdy ji přehlédnou v okamžiku, kdy je ještě nenápadná, ale už může být nebezpečná.
KVÍZ: Realita na plátně. Znáte filmy inspirované skutečnými událostmi?
Druhá světová válka, pražské jaro 1968, let na Měsíc, ale i životní osudy prezidentů, zločinců či známé právní kauzy. Všechny tyto události už se v minulosti staly „obětí“ scenáristů a režisérů, kteří se jimi nechali inspirovat a natočili podle nich své filmy. V následujícím kvízu si ověříte, jak dobře znáte názvy těchto snímků.
„Zobala to jako lentilky.“ Žena si vyzvedla 800 balení hypnotik na recept, problém je obří
Jsou problematická – při dlouhodobém užívání způsobují závislost. Měla by tedy být pod kontrolou, shodují se o hypnotikách experti. Přesto si jich lidé dokážou oficiálně sehnat i stovky balení. Lékaři jim je napíšou a lékárníci vydají. „Systém je nedotažený. Chybí třeba povinnost zdravotníka zkontrolovat lékový záznam pacienta. Pokud to lékárníci dělají, tak zadarmo,“ říká farmaceut Marek Hampel.