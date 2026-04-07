Na pouhých 28 metrech čtverečních vznikl prostor, který jde proti proudu. Byt „ateliér 4.11“ od architekta Davida Korsy není jen ukázkou chytré dispozice, ale především manifestem upřímnosti, materiálové autenticity a klidného bydlení v době přesycené podněty.
Z pořízení malého bytu v developerském projektu v širším centru Brna se vyklubala příležitost k radikálnímu přehodnocení toho, co vlastně znamená „komfortní bydlení“.
Malá dispozice – obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou – tak prošla zásadní proměnou už během klientských změn.
Architekti se rozhodli odstranit podhledy a zachovat neomítnutou železobetonovou stěnu. Tento krok nebyl jen estetický, ale především koncepční. Cílem bylo nechat vyniknout konstrukční podstatu prostoru.
Pravdivost místo dekorace
Koncept nazvaný Núcleo stojí na jednoduché, ale silné myšlence: nic neskrývat. Interiér pracuje se surovými materiály v jejich přiznané podobě – beton ukazuje svou strukturu, dřevo kresbu a ocel svou chladnou přesnost. V prostředí, kde dominují rychlé trendy a jednorázová řešení, tak tento přístup působí jako protiváha. Byt se nesnaží být efektní na první pohled, ale nabízí dlouhodobě udržitelnou kvalitu založenou na autenticitě a trvanlivosti.
Jedním z klíčových momentů je pak práce se zádveřím. Odstraněním podhledu získal tento malý prostor zpět svou výšku a přirozeně se propojil s obytnou částí. A i stopy po původních konstrukcích zůstaly záměrně přiznané – jako jemná připomínka transformace.
Plné dveře nahradily prosklené pivotové dveře přes celou výšku místnosti, přičemž jemně vroubkované sklo v subtilním ocelovém rámu propouští denní světlo a zároveň zachovává intimitu. Zádveří tak přestává být pouhým vstupem a stává se plnohodnotnou součástí bytu.
Interiér roku
Tato rekonstrukce – spadající pod kategorii Novostavba – je přesně typem projektu, který soutěž s názvem Interiér roku oceňuje.
V soutěži se utkají projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu.
Od 20. 4. do 5. 5. může na stránkách soutěže hlasovat i veřejnost. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle na mezinárodním kongresu Living Forum v pražském Centru současného umění Dox 19. 5. 2026.
Chytrá řešení na prvním místě
V malém prostoru rozhoduje každý detail, proto na sebe jednotlivé funkce plynule navazují a byt v sobě skrývá zajímavá řešení. A každá zóna si zachovává velkorysost, která překvapí. Bukový obklad začíná už u vstupu a přelévá se do obytné části, kde přechází v multifunkční postel s úložným prostorem. Ta je opřená o kuchyňský bar a díky čalouněnému opěradlu může fungovat i jako pohodlné sofa. Variabilita zde tedy není přidanou hodnotou – je nutností, dotaženou do detailu. A pocit prostornosti nevzniká náhodou.
Vysoké dveře, dlouhé závěsy a kontinuální obklady vedou pohled vzhůru a zdůrazňují výšku interiéru. Strategicky umístěná zrcadla na stěnách, skříních i v rozích místnosti pak vytvářejí optickou hloubku, která prostor násobí. Vše doplňuje lesklý závěs přes celou stěnu, který funguje jako dynamický prvek – zachycuje světlo v různých denních i večerních náladách a proměňuje atmosféru bytu.
Velikost není limit, ale výzva
Núcleo však není jen vizuální zážitek. Je to prostor, který pracuje se všemi smysly a každý materiál přispívá k celkovému vjemu. V kontrastu s digitálním světem plným obrazovek a neustálého ruchu tak byt nabízí zklidnění a návrat k fyzické realitě. A také se stává útočištěm, které člověka ukotvuje. Interiér proto působí kompaktně, ale nikoli přeplněně. Naopak – jednotlivé prvky mají v prostoru vyniknout a být skutečně vnímány.
Stejný princip se pak promítá i do koupelny: ocelový regál pod umyvadlem, police vsazená do niky i řešení pro vestavnou pračku navazují na celkový jazyk interiéru. Funkčnost zde jde ruku v ruce s vizuální čistotou.
Tato realizace tak ukazuje, že velikost není limit, ale výzva.
Zdroj: Interiér roku
Leporelo bezzubých vtipů. Hašteřivá komedie Někdo to rád v Plzni je novodobý Kameňák
Tým českých hitmakerů po Ženách v běhu, Sladkém životě či Srdcích na dlani bere kina útokem prostřednictvím další lokální řachandy s plakátovým ansámblem a prostoduchými ambicemi. Dříve úspěšná formulka produktového filmu už jen marně hledá recept a výsledkem je pouze kašírovaná trapnost.
Obyčejný, ale nebezpečný zlozvyk? Dloubání v nose může být spojeno se známou chorobou
Na první pohled jde o banální a spíše společensky trapný zvyk, který většina lidí vnímá jen jako drobný prohřešek hygieny. Jenže právě takové každodenní návyky se dnes dostávají pod drobnohled vědy. A někdy odhalují překvapivé souvislosti. Jednou z nich je i hypotéza, že by dloubání v nose mohlo mít nepřímý vztah k rozvoji obávané choroby.
Video obletělo svět: Velikonoce u Trumpa se zvrhly, takový proslov nikdo nečekal
Velikonoční pondělí v Bílém domě bývá tradičně spojeno s dětským smíchem, velikonočními pochutinami a příjemnou atmosférou. Letos se však slavnostní „Easter Egg Roll“ proměnil v nečekaně bizarní podívanou, v níž se mísila velikonoční symbolika s ostrou politickou rétorikou a varováními před válkou.
„Existují i horší varianty této drogy.“ Expert popsal příznaky závislosti na kratomu
Užívání kratomu si za loňský rok v Česku vyžádalo život 17 lidí. Mezi mladými a dospívajícími podle odborníků spotřeba kratomu v posledních letech prudce roste. Děti ani rodiče přitom často nemají tušení o rizicích. Proč je kratom tak populární? Jak se závislost na něm projevuje a jak se léčí? Ve Spotlightu Terezy Engelové vysvětlil lékař, adiktolog a primář Sanatoria Libella Petr Popov.