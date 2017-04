Česká firma už podruhé získala prestižní cenu. Na jejích lůžkách rodí ženy i v Číně nebo Švédsku

před 15 minutami

Oceněné porodnické lehátko. Česká firma Linet získala světovou cenu | Video: Linet | 01:08

Nejprestižnější designérská soutěž Red Dot Award existuje už třiašedesát let. Devětatřicet porotců letos hodnotilo pět a půl tisíce produktů z celého světa v celkem sedmačtyřiceti kategoriích, od bytového designu, zdravotnictví, zahradnických potřeb až třeba po wellness. V seriálu článků představujeme i českou firmu Linet, která zaujala precizním provedením porodnického lůžka.

Skoro to vypadá, jako by se ve firmě Linet nezabývali ničím jiným než úvahami o tom, jak ženám zpříjemnit porod nebo vyšetření u gynekologa. Letos opět vyhráli prestižní designérskou cenu Red Dot Award. Poprvé ji získali v roce 2011 za gynekologické křeslo GRACIE, nyní jde o porodní křeslo AVE 2.

Je příjemně oranžové, ale design není to jediné, co porotu prestižní soutěže zaujalo. Lůžko má totiž řadu moderních inovativních prvků. "Přináší rodičce maximální bezpečí a komfort. Pro zdravotníky je lůžko spolehlivým a praktickým pomocníkem, který zkvalitňuje a usnadňuje péči o rodičku ve všech fázích porodu," říká Josef Novák, produktový manažer společnosti BORCAD Medical (pod Linet patří od podzimu 2016). "Ceny si velmi vážíme. Není lehké skloubit design medicínského nábytku s jeho očekávanou funkčností. To se ale designérům panu Španihelovi a panu Šipulovi opravdu povedlo," komentuje úspěch s tím, že velký dík ale patří všem, kdo se na tvorbě lůžka podíleli. Připomíná i konstrukčního ředitele Petra Míla.

Lůžka Linet se nacházejí ve většině českých zdravotnických zařízení. Linet dodává také do Číny, rekordní obrat zaznamenává ve Švédsku a trh firmě roste prakticky ve všech zemích.

A čím nové porodní lůžko porotce tak zaujalo? Žena si na něm sama může zvolit klasický či alternativní způsob porodu. Stačí mačkat intuitivní elektrické ovládání. Jednoduchý otočný mechanismus umožňuje zasunout podnožní díl pod lůžko pro urychlení a usnadnění vlastního porodu.

Odklopení nožních podpěr zase usnadňuje přístup zdravotnického personálu k rodičce. A práci prý ušetří i uklízečkám, protože díky speciálním krytům podvozku se urychlí čas nutný na vyčištění lůžka.

autor: Lenka Petrášová

