16. 4. Irena
Schody jsou pro starý. V tomhle bytě se na snídani jezdí tobogánem, majitelé si doma postavili hřiště

EXCLUSIVE: ‘Sky house’ with multi-floor SLIDE and indoor climbing wall goes on sale for 0m
Sky House není jen luxusní nemovitostí. Je manifestem životního stylu, který odmítá nudu i stereotyp, ale také připomínkou, že dospělost nemusí znamenat konec radosti z maličkostí. |
Foto: Profimedia
Nikola Bernard
Existují byty, které ohromují luxusem. A pak tu jsou takové, které posouvají samotnou představu o bydlení na úplně jinou úroveň. Přesně takový je čtyřpatrový penthouse v New Yorku, který dokazuje, že fantazie nemusí zmizet s dospělostí.

Přímo na slavném Manhattanu je aktuálně na prodej byt, který by si většina lidí spojila spíš s dětským hřištěm než s luxusní nemovitostí. Jeho hlavní atrakcí je totiž obří tobogán, který vede z horního patra přímo do obývacího pokoje. Ano, opravdu – stačí se odrazit a během několika vteřin jste dole v designovém prostoru.

Penthouse se nachází v památkově chráněné budově Beaux Arts, která kdysi sloužila jako sídlo American Tract Society. Místo, odkud se kdysi šířily výtisky Bible, se tak proměnilo v prostor, který oslavuje kreativitu, hravost a nespoutanou představivost.

Za proměnou bytu stojí manažeři Craig Nevill-Manning a Kirsten Nevill-Manningová, kteří nemovitost koupili v roce 2007 a brzy dospěli k názoru, že standardní luxusní bydlení je pro ně nuda. Ke spolupráci proto přizvali architekta Davida Hotsona a designérku Ghislane Viñasovou, se kterými pak společně pět let byt ladili do detailu.

„Nestává se často, že máte klienta, který má takové nápady,“ řekl Hotson. A tak vznikl projekt, který dnes působí jako unikátní kombinace galerie, moderního loftu a hravého světa dětských snů.

Bydlení, které vás nepřestane bavit

Dominantou bytu je velkorysý obývací pokoj s prosklenými stěnami a dvanáctimetrovým stropem. A nechybí ani jídelna pro dvanáct hostů, přičemž přilehlá terasa láká na večírky pod širým nebem. Ložnice pak nabízí výhledy, které potěší i ty největší skeptiky.

Ve vyšších patrech najdete pracovnu, pokoje pro hosty, posilovnu i vstup na legendární skluzavku. A pokud by vás přece jen život v tomhle jedinečném prostoru omrzel, stačí sejít dolů a ocitnete se uprostřed pulzujícího velkoměsta. Sky House tak není jen luxusní nemovitostí. Je manifestem životního stylu, který odmítá nudu i stereotyp, ale také připomínkou, že dospělost nemusí znamenat konec radosti z maličkostí. Třeba i z obyčejného sklouznutí do obýváku.

A cena za tuhle hravou extravaganci? „Pouhých“ 20 milionů dolarů.

