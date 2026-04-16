Existují byty, které ohromují luxusem. A pak tu jsou takové, které posouvají samotnou představu o bydlení na úplně jinou úroveň. Přesně takový je čtyřpatrový penthouse v New Yorku, který dokazuje, že fantazie nemusí zmizet s dospělostí.
Přímo na slavném Manhattanu je aktuálně na prodej byt, který by si většina lidí spojila spíš s dětským hřištěm než s luxusní nemovitostí. Jeho hlavní atrakcí je totiž obří tobogán, který vede z horního patra přímo do obývacího pokoje. Ano, opravdu – stačí se odrazit a během několika vteřin jste dole v designovém prostoru.
Penthouse se nachází v památkově chráněné budově Beaux Arts, která kdysi sloužila jako sídlo American Tract Society. Místo, odkud se kdysi šířily výtisky Bible, se tak proměnilo v prostor, který oslavuje kreativitu, hravost a nespoutanou představivost.
Za proměnou bytu stojí manažeři Craig Nevill-Manning a Kirsten Nevill-Manningová, kteří nemovitost koupili v roce 2007 a brzy dospěli k názoru, že standardní luxusní bydlení je pro ně nuda. Ke spolupráci proto přizvali architekta Davida Hotsona a designérku Ghislane Viñasovou, se kterými pak společně pět let byt ladili do detailu.
„Nestává se často, že máte klienta, který má takové nápady,“ řekl Hotson. A tak vznikl projekt, který dnes působí jako unikátní kombinace galerie, moderního loftu a hravého světa dětských snů.
Bydlení, které vás nepřestane bavit
Dominantou bytu je velkorysý obývací pokoj s prosklenými stěnami a dvanáctimetrovým stropem. A nechybí ani jídelna pro dvanáct hostů, přičemž přilehlá terasa láká na večírky pod širým nebem. Ložnice pak nabízí výhledy, které potěší i ty největší skeptiky.
Ve vyšších patrech najdete pracovnu, pokoje pro hosty, posilovnu i vstup na legendární skluzavku. A pokud by vás přece jen život v tomhle jedinečném prostoru omrzel, stačí sejít dolů a ocitnete se uprostřed pulzujícího velkoměsta. Sky House tak není jen luxusní nemovitostí. Je manifestem životního stylu, který odmítá nudu i stereotyp, ale také připomínkou, že dospělost nemusí znamenat konec radosti z maličkostí. Třeba i z obyčejného sklouznutí do obýváku.
A cena za tuhle hravou extravaganci? „Pouhých“ 20 milionů dolarů.
VIDEO: Talentovaná Tara Wardová proměnila maličký prostor před bytem v útulný obývací pokoj pod širým nebem
Zdroj: Profimedia
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
ŽIVĚ Nemluvily spolu 34 let, teď se chystá jednání mezi Izraelem a Libanonem, oznámil Trump
Dnes se uskuteční jednání lídrů Izraele a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem," napsal Trump. "Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek)," dodal.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina
Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.
Madonna v červenci chystá nové album, naváže na Confessions on a Dance Floor
Americká zpěvačka Madonna chystá nové album, které bude pokračováním její desky Confessions On A Dance Floor z roku 2005. Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že popová ikona o plánech týkajících se tohoto alba mluví už několik let.