Odstranit téměř všechny stěny a dveře? Pro někoho radikální krok na hraně komfortu, pro jiné osvobozující gesto, které mění způsob bydlení od základů. Dejvický byt ukazuje, že hranice mezi místnostmi nemusí určovat zdi a že z 1+kk může být rázem 4+kk. Stačí promyšlená práce se světlem, pohybem, materiály a jeden výrazný prvek uprostřed.
Autoři návrhu, architekti René Dlesk a Tamara Kolaříková ze studia RDTH architekti s.r.o., ukázali pořádnou dávku odvahy a rozhodli se jít proti zažitým představám o bydlení. „Chtěli jsme vytvořit prostor, který nebude svázaný pevnými hranicemi, ale nabídne svobodu a proměnlivost,“ říkají.
Výsledkem je interiér, který se pohybuje na tenké hranici mezi 1+kk a 4+kk. Podle toho, jak ho právě čtete a používáte.
Původní dispozice ustoupila radikálnímu otevření. Z původních prvků byste zde našli jen instalační jádro a světlík, všechno ostatní zmizelo. Nový řád prostoru nepřinesly příčky, jak je běžné, ale centrální nábytkový blok, který lze lehce pootočit a vymezit jím jednotlivé zóny - obývací, pracovní, odpočinkové i servisní.
„Nešlo nám o to vytvořit místnosti v klasickém smyslu. Spíš jsme hledali způsob, jak definovat různé situace v rámci jednoho plynulého prostoru,“ vysvětlují architekti. Byt tak funguje jako otevřený organismus přizpůsobující se každodenním potřebám.
Kontrast mezi syrovostí a jemností
Atmosféru interiéru utváří kontrast mezi syrovostí a jemností. Obnažený betonový skelet domu získal zpět svou přirozenou podobu a doprovází ho omítané stěny, dubové parkety a sklobetonové tvárnice, které propouštějí světlo, ale zachovávají intimitu.
Bílý vestavěný nábytek pak nechává vyniknout struktury materiálů, zatímco závěsy přinášejí měkkost i funkci. „Závěs vnímáme jako plnohodnotný architektonický prvek. Umožňuje okamžitě změnit atmosféru i míru soukromí,“ doplňují autoři.
Celý byt však propojuje jednoduchý, ale promyšlený koncept: světlo. Jeden okruh, digitální ovládání, možnost přizpůsobit atmosféru během vteřiny. Světlo tu neplní jen praktickou roli, ale stává se nástrojem, který modeluje prostor.
Interiér roku
Tato rekonstrukce – spadající pod kategorii Rekonstrukce – je přesně typem projektu, který soutěž s názvem Interiér roku oceňuje. V soutěži se utkají projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu.
Intimita jinak
Nečekaným momentem jsou dvě kuchyně. Ta první, umístěná v hlavním obytném prostoru, připomíná spíš domácí kavárnu. Slouží pro rychlé každodenní rituály a v budoucnu může snadno změnit funkci. Druhá, plnohodnotně vybavená, se pak ukrývá v zadní části bytu a navazuje na ni technické zázemí i otevřené regály. Závěs tuto část podle potřeby odhalí nebo skryje. „Byt tak reaguje na různé režimy dne – někdy vaříte naplno, jindy si vystačíte s kávou a otevřeným prostorem,“ říkají architekti.
Netradičně řešené je i hygienické zázemí - částečně ho totiž vymanili z tradičního uzavření. Umyvadlo vystupuje do otevřeného prostoru a získává širší využití než jen čistě hygienické. Jedinou místností s klasickými dveřmi zůstává toaleta, oddělená stěnou ze sklobetonu. Tento přístup posouvá běžné vnímání intimity a funkce a ukazuje, že i takto citlivé části bytu mohou fungovat jinak – přirozeněji a volněji.
Město jako prodloužený obývák
Minimalismus bytu podporuje i jeho kontext. Všechno důležité leží v docházkové vzdálenosti – obchody, kavárny, parky i kultura. Byt tak nemusí suplovat všechny funkce světa venku. „Město vnímáme jako přirozené rozšíření interiéru. Díky tomu si byt může dovolit být velkorysý a nezatížený přebytečnými věcmi,“ vysvětlují architekti.
Takto otevřený prostor nevzniká náhodou. Vyžaduje vědomé rozhodnutí i ochotu žít jinak. A zároveň počítá s budoucností – s možností doplnit nové prvky, upravit dispozici, reagovat na změny.
Byt bez stěn tedy nepředstavuje hotový stav, ale proces. Proměnlivý, svobodný a připravený růst spolu se svými obyvateli.
Zdroj: Interiér roku, RDTH architekti s.r.o.
Dva metry luxusu v Notting Hill: Londýnská „nudle“ je na prodej. Za cenu, ze které se vám zatočí hlava
ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu
Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Vojtěch má přesun protidrogové politiky, který čelí kritice, za logický krok
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví a jejich zařazení na ministerstvo zdravotnictví za logický krok, uvedl v úterý na sociální síti X. Podobně to funguje i jinde v Evropě, napsal.
Norové smetli Itálii čtyřmi góly. Rakousko je nečekaně v euforii
Norové porazili na hokejovém mistrovství světa ve Fribourgu nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.
Cenu Jiřího Ortena si letos odnesla Nela Bártová za sbírku Házeliště granátů
Vítězkou literární Ceny Jiřího Ortena určené mladým autorů prozaických či básnických děl ve věku do 30 let se stala Nela Bártová za sbírku Házeliště granátů. Autorka v ní podle poroty rozehrává něco, co české poezii chybělo - rozmáchlost, ukecanost a neurvalost, která je zároveň kompaktní a kultivovaná.