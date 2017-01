IKEA za skládací domky pro uprchlíky získala prestižní designérskou cenu

včera

Skládací domek Better Shelter se tvoří z 68 dílů, postavit ho lze za méně než čtyři hodiny a celý je z recyklovaného plastu. Slouží jako přechodné přístřeší pro uprchlíky nebo jako dočasná kancelář a nemocnice. Ekologický projekt společnosti IKEA a OSN získal prestižní designérskou cenu.

Skládací domek Better Shelter pro uprchlíky, který vznikl ve spolupráci švédské společnosti IKEA a OSN, získal prestižní designérskou cenu Beazley Design of the Year.

Odborná porota ocenila zejména ekologický přístup, protože komponenty jsou z recyklovaných plastů, i fakt, že domek tvoří 68 dílů a dá se složit za pouhé čtyři hodiny.

"Tento projekt je důležitý a dokonce velmi optimistický. Neposkytuje totiž jenom kvalitní design, ale i bezpečnou výrobu a distribuci. Rovněž ukazuje schopnost designu reagovat na aktuální světové dění," uvedla členka poroty Jana Scholze.

Better Shleter se rovněž stal součástí stálé expozice newyorského muzea The Museum of Modern Art (MoMA).

Do domu se vejde pětičlenná rodina a díky solárním panelům je navíc energeticky soběstačný. S výrobou začala IKEA před dvěma roky, 16 tisíc kusů bylo dosud posláno do celého světa. V Řecku, Nigérii nebo Iráku slouží nejenom jako dočasné přístřeší, ale i jako kliniky nebo kanceláře, upozorňuje CNN.

Odborná porota letos vybírala z celé řady zajímavých projektů. O cenu se mimo jiné ucházely například běžecké boty značky Adidas vyrobené z plastů, které vyplavilo moře, nebo vysoce ceněná budova technické univerzity v Peru.

Není to poprvé, co u odborné poroty zabodoval návrh se sociálním rozměrem. Loni si cenu odnesl mikročip, který umí napodobit funkce orgánů.

