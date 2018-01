Nouvel, Foster a Štěpán: Kostel v Sazovicích se dostal do žebříčku nejlepších staveb světa

The 10 Best Building of 2017. Chceme se s vámi podělit o čerstvou novinku a radost týkající se nejen Atelier Štěpán, Marek Jan Štěpán ale rovněž české či spíše moravské sakrální architektury ve světě. Náš Kostel sv. Václava v Sazovicích je v Top ten stavbách celého světa po boku staveb takových velikánů architektury jako je Jean Nouvel nebo Sir Norman Foster. We would like to share with you a fresh new. We aren't talking only about Atelier štěpán, Marek Jan Štěpán but about czech or rather moravian sacral architecture in the world. Our church of St. Venceslass in Sazovice is in the Top Ten Buildings around the world beside architects such as Jean Nouvel or sir Norman Foster. Why they like it: While not a total deviation from what can be found in other religion-based architecture, the Church of St Wenceslas is a wildly contemporary interpretation of familiar tropes, and further proof that purity and simplicity can have major impact.