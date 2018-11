před 37 minutami

Exkluzivní rezidence - Rodinný dům Minghetti Rossi | Video: Jan A. Jindrák | 05:56

Betonový jednopodlažní dům stojí v malé vesničce Gordola ve švýcarském kantonu Ticino. Do strmého svahu s výhledem na jezero Lago Maggiore a Locarno je zakotvený dvěma obdélníkovými sloupy. Architekt Baserga Mozzeti ho umístil mezi dvě kamenné horské chaty. V interiéru není žádné schodiště, z každého místa se tedy nabízí díky velkým proskleným plochám výhled do okolní krajiny. Pohled na dům, který řada obyvatel Gordoly vnímá jako nekonvenční, je dalším dílem našeho seriálu Exkluzivní rezidence, v níž ukážeme portréty 12 ikonických staveb či rekonstrukcí ze střední Evropy, které se zapsaly do ročenek architektury, protože přinesly radikální pohledy či zásadní inovace.

