Chalupa v moderním kabátě. Dřevostavba skvěle zapadá do romantické krajiny u zříceniny hradu

před 1 hodinou

K rekreačním objektům je možné přistoupit mnoha způsoby. Architekti Vít Máslo a David Richard Chisholm z ateliéru CMC Architects navrhli svému klientovi moderní dřevostavbu. Dům se nachází v malebné obci nedaleko Karlových Varů v chráněné krajinné oblasti a v blízkosti romantické zříceniny gotického hradu. A právě okolí bylo jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivnily výslednou podobu domu.

Od samého počátku bylo snahou architektů, aby dům dobře zapadl do romantické krajiny pod masivní skálou a středověkou zříceninou gotického hradu.

Návrh proto vychází z tradičního tvarosloví vesnického domu, ke kterému patří sedlová střecha a klasický dřevěný štít.

Území rovněž patří do chráněné krajinné oblasti a leží v poměrně vysoké nadmořské výšce přes 600 metrů nad mořem, a proto je zde nutné počítat i s drsnějším podnebím. Povětrnostní podmínky ovlivnily výběr fasádních materiálů. Jsou zvoleny tak, aby přirozeně stárly, časem tmavly a dobře zapadly do okolní přírody.

"Materiály fasády byly zvoleny tak, aby odpovídaly okolí a stylu původní charakteristické zástavby. Na štíty budovy bylo použito smrkové dřevo opalované ohněm, střecha má šedivou plechovou krytinu a jednopodlažní trakt je obložen reznoucím plechem Corten," popisují architekti.

Pozemek je velký 2163 metrů čtverečních, zastavěná plocha domu pak má 346 metrů čtverečních. K tomu je potřeba připočítat ideální jižní orientaci s přístupem od severu a nádherné výhledy do zvlněné krajiny.

Architekti proto zvolili takzvanou křížovou dispozici. "Tento půdorysný princip umožňuje odclonění od přístupové místní komunikace s vjezdem do garáže a vstupem do domu a vytváří částečně uzavřený prostor tvarovaný do písmene L. Do něj jsou orientovány hlavní obytné místnosti v přízemí a je odtud výhled do otevřené krajiny," popisují.

Celý objekt je koncipován jako dřevostavba. Hlavním konstrukčním prvkem jsou dřevěné velkoformátové panely a stěny, které jsou pohledově viditelné v interiéru a hrají důležitou roli ve výtvarné koncepci domu.