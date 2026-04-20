Občas se někde ubytujete jen proto, abyste měli kde složit hlavu. A pak jsou tu místa, kde se hned po příchodu cítíte dobře, zpomalíte a snad ani nechcete odejít. Vysoká Lípa v srdci Českého Švýcarska těchto obydlí nabízí víc – mezi roubenkami a klasickými chalupami tu však jeden dům vybočuje. Přirozeně. Jmenuje se Vysoká a stojí za ním pár, který ho koupil takzvaně naslepo. A vyplatilo se.
Za Vysokou stojí Tereza a Lukáš. Dvojice, která dnes žije na druhém konci světa, ale kus srdce nechala právě v Českém Švýcarsku.
Sympatický pár se seznámil na dovolené v Česku, právě nedaleko místa, kde později odstartovali další kapitolu jejich života. Slovo dalo slovo a láska byla na světě. „Zamilovali jsme se a já jsem odjela s ním,“ říká Terka o tom, jak se místo do Skotska, kde dříve působila, rozhodla s Lukášem odcestovat až do Austrálie. „Bylo to celé hrozně rychlé, ale zároveň nám to dávalo smysl od začátku,“ doplňuje s úsměvem.
U protinožců našli svůj nový domov v roce 2017 a poté se jim narodily dvě děti. A pak přišel návrat do Česka. Na tři roky. Kvůli projektu, který postupně přerostl v něco mnohem osobnějšího.
Byznys na dálku, dohody a děsivý požár
Manželé již roky potvrzují, že jim odvaha opravdu nechybí. Nejenže se nebáli začít v cizině takzvaně od nuly, ale také si troufli koupit dům ve Vysoké Lípě, který nikdy neviděli naživo. Aby se však vyhnuli totálnímu riziku, šel nemovitost okouknout alespoň jejich kamarád, který měl posoudit její potenciál. Jeho posudek však evidentně tolik klíčový nebyl. I když jim totiž sdělil, že bude stoprocentně potřebovat kompletní rekonstrukci, nenechali se odradit a vrhli se do akce.
První zásah? Nová střecha. Ještě z Austrálie. Pak dlouhé plánování, ladění s architektem Janem Šemberou – a nakonec návrat do Česka v roce 2022.
Poté se rozjelo kolečko kolem povolení a řešení s Národním parkem a památkáři. A do toho přišlo něco, co nikdo nečekal: požáry v Českém Švýcarsku, které na měsíce zastavily práce. „Ztratili jsme klidně tři čtvrtě roku,“ vzpomíná Lukáš. Až pak se vše rozjelo a přišla ta pravá rekonstrukce. Dva roky intenzivní práce, často svépomocí a s vysvětlováním, proč něco chtějí jinak, „než se to dělá“.
„Nejtěžší bylo vysvětlit lidem, že to nechceme dělat tak, jak jsou zvyklí. Že chceme něco jiného,“ popisují. „Bylo to občas vyčerpávající – pořád dokola obhajovat, že tohle je náš dům a chceme ho takhle,“ doplňují.
Jemné narušení
Výsledek? Na první pohled nenápadný. Zvenku chalupa respektuje okolí, uvnitř ale překvapí. Zapomeňte na krajky, keramické hrníčky a rustikální dekor. Vysoká je moderní, čistá, vzdušná a místy připomíná spíše skandinávský domeček než rekreační ubytování v Česku. „Nechtěli jsme klasickou chalupu. Chtěli jsme moderní dům v přírodě,“ vysvětluje Lukáš.
A právě to je na ní tak příjemné.
Okolní chalupy drží tradiční linku a Vysoká ji jen jemně narušuje. „Možná jsme trochu menšina, které se tenhle styl líbí, ale pro nás to tak bylo přirozené,“ říká Tereza.
Okno do krajiny, klenot po babičce
Pokud strávíte svůj pobyt v dolním apartmánu, pocítíte okamžitý klid a uchvátí vás velké okno s mřížkou u zelené pohovky nebo třeba minimalisticky laděná ložnice, kde nechybí hned několik textur. Spodní apartmán je celkově intimnější, přičemž tento dojem vytváří třeba nižší stropy, ale i tmavší kuchyně a jídelní část. Betonová podlaha pak prostoru dodává pevnost a zajímavý kontrast.
„Tu betonovou podlahu nám skoro nikdo nechtěl udělat. Všichni říkali, že se to dělá jen ve skladech,“ směje se Lukáš. „Nakonec jsme si ji prosadili a jsme z ní nadšení,“ dodává.
Horní apartmán pak nabízí prostornou světlou kuchyň, kde si uvaří či upečou dobroty početnější skupinky, i příjemný prostor na hraní dětí či případnou práci online.
Z tohoto ubytování se tak přirozeně stává místo, kde chcete zůstat déle, i když není dokonalé a zcela dodělané. A zapůsobit na vás můžou i detaily. Třeba stoletá toaletka po babičce, kterou Tereza sama renovovala. „Reálnou hodnotu nemá, ale pro mě obrovskou,“ říká. „Strávila jsem na ní hodiny – odstraňovala jsem vrstvy starých laků a barev. Byla to docela škola trpělivosti,“ dodává.
Vypnout s pohodlím
Majitelé samozřejmě neopomněli ani venek, i když právě ten potřebuje ještě doladit. Třeba dodat plot nebo odklidit pozůstatky stavby. Za domkem však už nyní nechybí ohniště, nový gril a dvě posezení, u kterých se můžete bavit až do tmy. „Jde o místo, kde člověk zpomalí. My jsme to cítili hned, když jsme tam začali trávit víc času,“ říká Tereza.
Vysoká je však ideální pro ledacos a ledakoho. Pro páry, které chtějí klid. Pro rodiny, které chtějí prostor. Pro kamarády, kteří chtějí prodiskutovat večery u stolu a třeba sklenky vína. Ale i pro dobrodruhy. Své si tady ale prý najdou hlavně ti, kdo chtějí na chvíli vypnout – bez toho, aby se vzdali pohodlí. „Chceme, aby si lidé odpočinuli a chtěli se vrátit,“ říká Lukáš. A podle hostů se to daří. „Někteří už u nás byli dokonce třikrát,“ dodává Tereza.
Mezi světy
Co je na tomhle místě možná nejzajímavější? Nečekaný kontrast. Dům vznikal mezi kontinenty, na pomezí představ a reality – i mezi tím, jak se věci běžně dělají a jak je chtěli sami majitelé. I proto v něm zůstal silný otisk jejich životního stylu i přání. „Začalo to jako investice, ale skončilo to jako srdeční záležitost,“ uzavírá Lukáš.
Pokud se toužíte procházet přírodou a užít si i komfort jako ve městě, ubytování s názvem Vysoká, které si můžete zabookovat třeba přes server Amazing Places, je jasnou volbou.
Zdroj: autorský text, Amazing Places
Schody jsou pro starý. V tomhle bytě se na snídani jezdí tobogánem, majitelé si doma postavili hřiště
Jsou emoce chybou v systému? Dvojnásobný držitel Litery napsal skvělý román
Spisovatel a scenárista Marek Šindelka se po deseti letech vrací s precizně vystavěným románem Systémy něhy (Host), který reflektuje střet křehkých emocí s tlakem na výkon. Do detailu promyšlený text působí místy až hypnoticky a mezi řádky klade otázku, co s člověkem udělá posedlost úspěchem a dokonalostí.
Známe se od školy, říkám mu Péťo. Zůna o prezidentovi a sporech s armádou
Nevěděl jsem, že existuje nějaké video (rozhovor s prezidentem), tvrdí ministr obrany ke sporu o (ne)publikování rozhovoru s prezidentem Pavlem. Armáda ho podle něj mohla kdykoliv publikovat na společném YouTube kanálu s Ministerstvem obrany. S prezidentem problém nemá, znají se od střední školy. S o generaci mladším Karlem Řehkou spolupracuje „technicky“. Jsem loajální ke svým studentům, říká.
Kolíky proti upírům a vojáci u čarodějek. Rusko propadá „ezománii“
Válka, cenzura a ekonomická tíseň ženou Rusy k ezoterice a magickým rituálům. Čarodějky hlásí nové klienty z řad vojáků. Obchodní statistiky mezitím ukazují násobně častější nákupy magických předmětů a kolíků proti upírům. Pravoslavná církev reaguje lobbováním za zákazy a slovy o „vlivu ďábla“.
Jak se zvýšily ceny bytů u metra? Pod 120 tisíc za metr už je jenom jedna stanice
Ceny bytů v nejbližším okolí stanic metra v Praze se za posledních deset let až ztrojnásobily. Nejpomaleji rostla cena v okolí Můstku, naopak největším skokanem je stanice Kačerov. Ukazují to data Metroindexu portálu Hypox.cz, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů.
Špičky české cyklistiky míří na Prague Bike Fest
Prostory pražského Výstaviště se 25. a 26. dubna promění v cyklistický ráj. Proběhne zde čtvrtý ročník největšího cyklistického veletrhu Prague Bike Fest. V Křižíkových pavilonech a na venkovních plochách areálu návštěvníky čekají exhibice na BMX kolech, koloběžkách i kolové, skoky z osmi metrových věží, závody o prize money a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.