Ekologický panelový domek nainstalují za pár minut. Stát může na pláži i vysoko v horách

před 1 hodinou

Modulární domek Coodo může stát během pár chvil. Nejmenší moduly se instalují několik minut, umístit ty větší trvá řádově hodiny. Autoři chtěli ukázat, že lze spojit ekologii a špičkový design.

Ekologický mobilní dům Coodo, který navrhla německá společnost LTG Lofts to go GmbH and Co. KG, nabízí možnost vytvořit si domov kdekoliv na světě.

Domek se snadno přemisťuje a nabízí nejenom pohodlné a vkusné bydlení, ale i ekologický provoz. Postavit ho lze ve městě, ale i na odlehlých místech uprostřed divoké přírody nebo na pláži.

"Chceme jít všem příkladem a ukázat, že dodržování vysokých ekologických standardů může jít ruku v ruce s nároky na kvalitní design a komfort," říká ředitel společnosti Mark Dare Schmiedel.

Coodo domek lze využit k trvalému i přechodnému bydlení. Fungovat může jako malý obchod, restaurace, studio nebo kancelář. Jednotlivé moduly jsou dodávány v různých velikostech, a to od 36 do 96 metrů čtverečních. Lze je dále navzájem spojovat a užitný prostor tak libovolně zvětšovat podle individuálních potřeb.

Rychlost přepravy se odvíjí od velikosti. Nakládání a vykládání tak může trvat několik minut, v případě větších modulů několik hodin.

První byl v únoru 2015 umístěn ve Švýcarsku, kde slouží jako útočiště pro zaměstnance letištního provozu.

autor: Petra Jansová