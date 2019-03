Chytré technologie dobývají svět

S pomocí chytrých technologií dokáže běžný uživatel úžasné věci – z jednoho zařízení ovládá pohodlně celou domácnost, kontroluje spotřebiče, nastavuje si osvětlení, teplotu, ventilaci, má přehled o bezpečnostních kamerách. Není přitom omezený přítomností v domě. Toto ovládání může realizovat i na dálku kdekoli na světě.

Při prudkém rozvoji internetu, IT a komunikačních technologií představují chytrá řešení jen další logický krok kupředu. Dnes už není výjimkou, že můžeme spotřebiče, stroje nebo snímače propojit do jedné velké internetové struktury. Tu je možné pohodlně ovládat jedním zařízením - chytrým telefonem, tabletem nebo přes Smart TV. Přináší nám to mnohem větší pohodlí, komfort, využitelnost produktů, rozšířené možnosti ovládání. Ruku v ruce s tím kráčí

možnost výrazně ušetřit čas i peníze. Domy a budovy umí šetřit energie, zlepšují kvalitu života svých obyvatel, umí lépe chránit je i jejich majetek. Čím dál více toto ocení i běžní uživatelé v domácnostech. Například z tabletu si pustíte film v domácím kině, ze stejného ovladače v danou chvíli ztlumíte nebo úplně vypnete světla, můžeme přidat regulaci topení nebo hudby. Technologie ve vaší domácnosti fungují napříč. A každou z nich je možné zautomatizovat.

Na televizi si třeba navolíte režim "Relax" a ztlumí se vám osvětlení, stáhne topení, zatáhnou rolety a začne hrát příjemná hudba. Kdežto když si navolíte režim "Party", tak se v domě všechno rozzáří, hudba začne hrát nahlas a v tu ránu máte mejdan. V jedné jediné krabičce také můžete mít několik funkcí najednou.

Chytrá zařízení pohlídají majetek i zdraví

K elektroinstalacím, které se v současné době vyvíjí, patří i unikátní systém, který dokáže v reálném čase monitorovat základní životní funkce obyvatel "chytrého" domu. Jediná aplikace by měla být schopná řídit celý systém, zahrnující například sledování dechu, měření tlaku či glukózy obyvatel domu. Primární důraz chytré elektroinstalace kladou na bezpečnost. Dnes už zcela běžně lze do domů instalovat vstupní brány a čtečky karet, které vždy spolehlivě rozeznají majitele a automaticky otevřou elektronický zámek. Příchod člena domácnosti lze opět plně zautomatizovat s ostatními funkcemi chytrého domu - mohou se zapnout světla, pustí se vytápění. Pomocí už zmíněných videotelefonů máte na displeji vždy přehled, co se děje před domem. Senzory, alarmy a kamery spolu pracují v součinnosti, v případě problému vysílají notifikaci majiteli do chytrého telefonu. V případě delšího opuštění domu lze snadno předstírat přítomnost osob. To, co je chytré, pohodlné a může i zachránit život, navíc také šetří výdaje. Dnešní chytré systémy totiž umí snímat hodnoty z měřidel spotřeby energií domu a bezdrátově je přenášet do centrální jednotky. Ta spotřebu přepočítá, vyhodnotí a nabídne úsporné návrhy, například regulaci topení. Oproti stávajícím domům tak lidé mohou ušetřit na topení až 30 procent. Navíc v dnešní době mají domy spoustu zdrojů energie. Solární panely, tepelná čerpadla, kotle, krby či cokoliv jiného. Všechny tyto zdroje je možné propojit tak, aby spolu vzájemně komunikovaly za účelem co nejvyšší efektivnosti.

Jde to i bez drátů

Ideálním řešením pro už stojící nemovitosti je chytrá bezdrátová elektroinstalace, jeuž implementace pro majitele domů představuje minimální zásah do struktury domu. K nainstalování není potřeba žádného bourání, vrtání do zdi nebo jiných zásadních úprav domu. Bezdrátové vypínače mají plochou základnu a lze je přilepit na sklo, připevnit na trám, nábytek, položit na noční stolek a kdykoliv snadno přemístit. Proto, abyste k tlačítku ovladače přiřadili funkci, nemusíte rozvádět kabely až ke spotřebiči. Stačí k němu nainstalovat přijímač signálu (ovládací prvek), který reaguje na pokyny (signály) z ovladače - např. sepne/vypne spotřebič, zvýší/sníží intenzitu jasu osvětlení, posune rolety nahoru/dolů a podobně. Přijímače mohou být v podobě malých krabiček, které lze umístit pod vypínače, podhledy, ke světlu nebo také v modulovém provedení přímo do rozvaděče. Při instalaci se vypínač spáruje - naváže komunikaci s ovládacím prvkem (přijímačem signálu). K jednomu tlačítku vypínače lze přiřadit více přijímačů a díky tomu pak můžete ovládat více spotřebičů najednou. Instalaci zvládne i šikovný kutil.

Nejen domy, ale i celé bytové komplexy, hotely, nebo dokonce města jsou v hledáčku chytrých technologií. Smart cities jsou například založená na otevřených datech, ke kterým má přístup každý. Město budoucnosti si lze představit jako živé město, které v reálném čase reaguje na to, co se v něm děje. Každá jeho součást má svůj virtuální předobraz, který umožní vše vyzkoušet ještě předtím, než se projekty fyzicky realizují. Tento koncept zrychluje technologický vývoj a šetří náklady. Smart city pružně reaguje na dopravní situaci, v případě dopravní nehody odkloní dopravu, v místě havárie zesílí veřejné osvětlení a zavolá pomoc. Při podezřelém chování osoby jdoucí za vámi upozorní nejen vás, ale i policii. Umožňuje navádět řidiče přesně na volné parkovací místo. Chytrá osvětlení zde reagují na aktuální provoz a intenzitu provozu, tedy množství chodců a jedoucích aut. Podle toho upravují sílu osvětlení. V případě poruchy si chytrá lampa sama řekne o opravu. Toto všechno jsou řešení, která pilotně fungují už dnes.