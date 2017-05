Ložnice do koupelny, koupelna do kuchyně. I bez radikálnějších zásahů se do bytu dostalo více světla

před 11 minutami

Bez zásadnějších stavebních zásahů se podařilo do bytu na pražské Letné dostat světlo. Stačilo přesunout ložnici do koupelny, koupelnu do kuchyně a kuchyni pak přímo do prostoru. Architekti ze studia Coll Coll splnili i přání mladé právničky a do obývacího prostoru umístili vanu na nožičkách.

Doporučujeme

Mladá právnička si koupila přízemní byt v prvorepublikovém činžáku na Letné. Byt měl sice velkorysou rozlohu 60 metrů čtverečních. Zato ale jediné okno. Bez radikálnějších stavebních zásahů se architektům podařilo dispozice přemyslet tak, aby do bytu dostali dostatek světla. Stačilo k tomu přesunout ložnici do koupelny, koupelnu do kuchyně a kuchyni pak do prostoru, přímo na osu. "Vznikl z toho kříž jako u Římanů," dodávají autoři. V jedné linii okno, stůl, kuchyňský pult, chaise louge a tyč před zrcadlovou stěnou, v druhé, kolmo na ni, pak postel a koupelna za sklem. Původní prosklenou příčku z haly nechali opravit a nově díky ní oddělili obytnou část od koupelny, čímž také dostala trochu denního světla. Architekti zachránili i většinu původních dochovaných prvků, parkety a šestihranné kachlíky. Nakonec splnili i další přání osobité klientky. Do obývacího prostoru tak kromě taneční tyče na poslední chvíli vměstnali vanu na nožičkách. Tančící byt Návrh: COLL COLL (Klára Štěrbová, Markéta Součková, Krištof Hanzlík) www.collaborativecollective.cc Stavitel: Ladislav Voldán Modelka: Bonnie Santanico (HELLZ Bitchez)