Poslední muzeum v Česku postavili ve 30. letech, teď se chystá nové v Olomouci. Budí ale kontroverze

před 1 hodinou

Studie na budovu Středoevropského fóra (SEFO) v Olomouci vznikla před necelými deseti lety. Pokud vznikne, dočká se Česko po více než sedmdesáti letech novostavby muzea. Mezi místními ale budí kontroverzní reakce.

V Olomouci plánují kontroverzní přístavbu muzea. Takzvané Středoevropské fórum (SEFO) by mělo vzniknout rekonstrukcí stávající budovy Muzea umění Olomouc a stavbou nového objektu v sousední proluce v Denisově ulici.

Kdy bude rozhodnuto o financích, zatím není jasné. Jde totiž o tak velký projekt, že do něj musí vstoupit stát. "Čekáme, až bude vláda jednat o balíku velkých investičních akcí ministerstva kultury, jehož součástí je i náš projekt. Mohlo by to být snad v polovině tohoto roku," přibližuje mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.

Jak dodává, jedná se o částku 543 milionů korun s tím, že větší část peněz poslouží pro přístavbu v Denisově ulici, menší pak k úpravám stávající budovy Muzea umění. "Důležité je si uvědomit, že muzeum nutně potřebuje nové depozitáře, knihovnu, studovnu a další prostory pro svou odbornou činnost," vypočítává Kasal.

SEFO by mělo vystavovat sbírky od roku 1945 do roku 1989, a to nejenom z Česka, ale i z okolních zemí. Kromě výtvarného umění by v nově vzniklých prostorech měla být prezentována také architektura, design, užité umění i fotografie. Studii vypracoval v roce 2009 architekt Jan Šépka.

"Domnívám se, že Česká republika má v tomto ohledu trochu dluh. Například poslední novostavba muzea u nás vznikla v roce 1939. Jde o Zemědělské muzeum v Praze na Letné. SEFO vnímám jako takovou vlaštovku," říká Šépka.

V tom se Česko liší například od Polska, kde v poslední době vznikla celá řada kulturních staveb větších rozměrů. Jde o obrovské projekty, které musel rovněž schvalovat stát, a právě jeho role je podle Šépky při takových plánech klíčová.

Podobné stavby jsou přitom podle Šépky vhodné i pro menší města. "Česká republika má co nabídnout nejenom v metropoli, Českém Krumlově nebo Kutné Hoře. Olomouc je nádherné město s druhým největším historickým jádrem po Praze," dodává.

To, jak takové projekty fungují v malých městech, si spolu s ředitelem olomouckého Muzea umění Michalem Soukupem Šépka loni ověřoval během pracovní cesty po Španělsku. "I v těch nejmenších městech tam najdete novostavbu muzea, nebo dokonce koncertní haly a je vidět, že to městečko hodně oživilo," upřesňuje Šépka s tím, že tyto zkušenosti pomohly k dopracování projektu olomouckého muzea do současné fáze.

Celá studie byla rovněž prezentována památkářům, a to jak v Olomouci, tak i vědecké radě Národního památkového ústavu v Praze. "Přijata byla pozitivně, a to díky práci s měřítkem," dodává Šépka.

Plány přesto vzbuzují rozporuplné reakce veřejnosti. "Jsou lidé, kteří nám píší maily a fandí stavbě, jsou samozřejmě i opačné reakce. Moderní architektura ve staré zástavbě budí emoce kdekoliv na světě, Olomouc není výjimkou," uzavírá mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.