Neznámé krásy Česka. Herec Plesl provádí po památkách, které turisté míjejí

Jezeří v Krušných horách, Důl Michal v Ostravě nebo Vila Stiassni v Brně se staly dějištěm nového seriálu Skryté skvosty z produkce České televize. Po památkách, které patří mezi ty méně známé v Česku, diváky každý čtvrtek provádí herec a samouk historie Jaroslav Plesl. "V podstatě jsem navázal na svoji středoškolskou zkušenost z průvodcovství po hradech a zámcích. Je to pro mě práce snů," říká.

Dokumentární seriál Skryté skvosty se zaměřuje hlavně na kulturní památky, které spravuje Národní památkový ústav. Natáčel se v době pandemie, kdy většina míst bojovala s malou návštěvností a pro štáb se tak otevřel prostor setkat se s kastelány a nahlédnout do tajemných prostor, které mnohdy nejsou součástí průvodcovského okruhu. "Skryté skvosty by měly působit jako pohlazení po duši a zároveň představovat nabídku na to, kam s celou rodinou vyrazit na výlet a vyčistit si hlavu od každodenních starostí," uvádí kreativní producentka Lenka Poláková z ostravského studia České televize.

První díl zavedl diváky na Hrádek u Nechanic v Královéhradeckém kraji, kde Jaroslav Plesl prováděl už jako student na střední škole. Seriál se ale neomezuje jen na hrady a zámky, na řadu přijdou i technické památky nebo stavby z 20. století. Podívejte se.