Za 30 let je v centru první "novostavbou" veřejného zájmu. Praha má továrnu na umění

Vlastní šicí, keramické dílny, fotokomory i výstavní prostory má po bez mála sto letech Pražská uměleckoprůmyslová škola. Nové technologické centrum pro studenty grafiky, fotografie, architektury nebo textilního průmyslu našlo místo v budově po bývalé základní škole v Mikulandské ulici poblíž Národní. Od roku 1989 je to první veřejná služba v jádru města budovaná téměř od píky.

Nové zázemí s dílnami, učebnami a prostorem pro kreativní tvorbu inicioval bývalý rektor a architekt Jindřich Smetana. Budovu v centru města se mu podařilo získat od ministerstva školství po základní škole Brána jazyků, která v budově sídlila od 90. let minulého století. "Umístění školy v dochozí vzdálenosti od hlavní budovy na náměstí Jana Palacha jsme brali jako jednu z nejdůležitějších podmínek. Šlo nám o udržení živého kontaktu mezi oběma místy," říká Smetana.

Budovu v centru města UMPRUMka získala se štěstím. Ještě před několika lety se technologické dílny plánovaly vystavět v Ďáblicích, čímž by část studentů skončila daleko od Starého města. Ze zakázky ale nakonec sešlo kvůli problémům se stavební parcelou. Na náměstí Jana Palacha, kde má vysoká škola své zázemí, zůstává teoretická část výuky a sekretariáty, na praktickou výuku dochází studenti patnáct minut pěšky do nové budovy.

Autorem tak zvaného Technologického centra je bývalý vedoucí Ateliéru architektury II Ivan Kroupa, který na projektu pracoval společně s Janou Moravcovou a Tomášem Zmekem. Budova z 19. století má při pohledu z ulice původní ráz, uvnitř je ale nová konstrukce i uspořádání.

"To že zbyla 'jen' fasáda bývá automaticky spojováno s pejorativním označením fasádismus. V dané situaci jsme se rozhodli fasádismus rehabilitovat, a to jeho důsledným uplatněním, to znamená přibitím historické fasády na nový racionální skelet. Fasáda je skutečně maskou, jedním architektonickým a dekorativním prvkem celku," vysvětluje Kroupa, který stojí například za realizací Centra moderního umění DOX.

Podívejte se na novou podobu budovy z 19. století a přečtěte si i něco o její historii. Na adrese svého času učil třeba Jan Neruda.