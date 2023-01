Zdědili vilu po prarodičích, udělali si v ní bydlení na míru. Honosí se starými prvky

Policie dnes v 08:00 uzavřela autům návštěvníků vjezd do centra Špindlerova Mlýna v Krkonoších, kde se o víkendu konají závody Světového poháru v alpském lyžování žen. Parkoviště ve středisku jsou již plná, řekla ČTK mluvčí policie Šárka Pižlová. Další auta musejí návštěvníci zaparkovat ve Vrchlabí, odkud je do Špindlerova Mlýna zdarma odveze kyvadlová doprava. Výjimku pro vjezd do střediska mají jen vozidla s dříve vyřízeným povolením.

"Příjezd do Špindlerova Mlýna jsme uzavřeli na kontrolním bodu v Herlíkovicích u Vrchlabí. Auta, která již byla v momentě uzavření na cestě do Špindlerova Mlýna, zaparkovala na silnici u špindlerovské přehrady," řekla mluvčí.

Ostatní řidiči parkují na uzavřené silnici II/295 na příjezdu do Vrchlabí a na parkovišti u sportovního areálu v lokalitě Vejsplachy. "Parkoviště Vejsplachy bylo v 08:30 plné asi z 50 procent," řekla mluvčí. V případě jeho zaplnění budou auta parkovat i na obchvatu Vrchlabí.

Z parkovišť ve Vrchlabí se autobusy do Špindlerova mlýna kromě návštěvníků závodů dostanou i lidé, kteří si do Špindlerova Mlýna přijeli zalyžovat. Ve Špindlerově Mlýně je kvůli světovému poháru uzavřena pouze černá sjezdovka ve Svatém Petru. Ostatní sjezdovky mají rekreační lyžaři k dispozici.