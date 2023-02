"Z fleku tu mohli točit Sněženky a machry." V Rokytnici opravili podnikovou chatu

Jaroslav a Martina v Krkonoších koupili bývalou podnikovou chatu a proměnili ji v moderní penzion s atmosférou starých časů. Takzvaná Riegerova bouda stojí ve svahu u Rokytnice nad Jizerou a nabízí výhled na okolní hřebeny hor.

Partneři, kteří žijí v Brandýse nad Labem, jsou vášniví skialpinisté, a tak je na bývalé podnikové chatě hned zaujala její poloha a okolní příroda. "Dům nevypadal moc hezky, ale stojí ve stráni, vysoko v kopcích a večer nabízí výhled na osvícené město. Interiér byl zničený materiály ze 70. a 80. let - hlavně linem a umakartem. Nebyla to typická krkonošská chaloupka. Jestli znáte Sněženky a machry, tak ti se tu z fleku mohli natáčet," popisuje Martina Mlynářová původní stav Riegerovy boudy.

Partneři začali chalupu postupně rekonstruovat už před pandemií koronaviru. Dům je bez standardní příjezdové cesty, a tak bylo náročné interiér vůbec vyklidit.

"Původní majitel, dceřiná společnost ČEZ, nám tady nechala veškeré věci jako staré lyže, nábytek i nádobí. Celou rekonstrukci si řídil partner sám, nebyl v tom žádný další investor nebo firma. Bylo to velmi náročné a do toho přišel covid a vládní nařízení. Nevěděli jsme, jestli zítra budeme moci přejet hranice kraje nebo kdy nám dojde materiál. Zpětně vůbec nechápeme, že jsme to zvládli," popisuje rodačka ze severu Čech.

Opravená chalupa teď nabízí apartmány s původními prvky, ale v moderním venkovském stylu. Na odvedenou práci Jaroslava a Martiny se přijel podívat i původní majitel, který musel Rokytnici opustit po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Chalupa dnes nese jeho jméno. Podívejte se.