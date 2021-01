Tragický osud vlastníků proslulé smíchovské vily. Otce i syna zavraždili nacisté

TV Architect

Kromě světově proslulé Müllerovy vily v pražských Střešovicích navrhl slavný architekt Adolf Loos ve spolupráci s Karlem Lhotou ještě jednu vilu v Praze. Třípatrový dům pro právníka Josefa Winternitze, podle něhož je vila pojmenována, momentálně slouží jako smíchovské centrum kultury.

Vilu na Smíchově nechal postavit u Adolfa Loose a Karla Lhoty v roce 1932 pražský právník Josef Winternitz jako rodinnou vilu. Vzorem mu byla střešovická Müllerova vila. Josef Winternitz nebyl ale tolik zámožný, a tak v interiéru chybí kvalitní a nákladné materiály jako třeba luxusní mramor, který Adolf Loos rád využíval. I tak si jsou vily v mnohém hodně podobné.

Winternitzova vila byla poslední Loosovu realizovanou budovou za jeho života. Podobně jako u Müllerovy vily byl uplatněn způsob členění - tzv. raumplan, který byl pro Loose obecně charakteristický.

Stavba vily včetně všech příprav, plánů a povolení trvala pouze jeden rok. Jak už bylo u Loose typické, i tato vila je bílá jednoduchá kostka s rastrem okenních otvorů. Chráněné kulturní památce se také říká Béžová princezna, a to podle barvy slonovinové kosti v interiéru.

Interiér je tvořen dle systému prostorového plánu, což znamená, že pokoje mají svou hierarchii v rámci domu. Ústřední a zároveň největší obytný prostor má 60 metrů čtverečních. Luxusní mramor nahradila kombinace režného zdiva, vápenných omítek a dřevěných prvků. Vnitřní zařízení se bohužel nedochovalo, i tak zde ale najdeme vestavěný nábytek zhotovený důmyslným způsobem. Součástí domu je i velká terasa, která nabízí krásný výhled na panorama Prahy.

Rodina vilu obývala do roku 1941, kdy ji byla donucena pod tlakem rasové perzekuce převést na Vystěhovalecký fond. Celá rodina byla roku 1943 transportována do Terezína a později do koncentračního tábora Osvětim. Zde nacisté v plynové komoře zavraždili Winternitze i jeho syna Petra. Jenny Winternitzová a dcera Suzana přežily v Osvětimi za tvrdých podmínek až do konce války. Potom se vrátily zpět do Prahy, ale do své rodinné vily se už nikdy nedostaly.

Poté zde nějaký čas bydlel i sochař Wilhelm Srb Schlossbauer. Až do roku 1995 zde byla také mateřská škola. Vila se do rukou potomků původních majitelů vrátila až koncem devadesátých let.

Od roku 2017 je vila otevřena veřejnosti a je možné ji navštívit v rámci komentovaných prohlídek nebo na některém bohatém kulturním programu, které ve vile probíhají. Také je možné se ve vile ubytovat nebo si ji pronajmout na svatbu či soukromý večírek.