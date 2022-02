Vyhořel v práci a potřeboval změnu. V lese na Vysočině postavil "létající" chatku

Na Vysočině se mezi stromy nachází dřevěný domek, který na první pohled působí, jako by se vznášel ve vzduchu. Nad zemí ho téměř neviditelně drží napnutá lana mezi kmeny, a tak chatka nezabírá žádný pozemek. Moderní kempingové místo zvané Ootoolno vymyslel Jiří Brada poté, co mu došly síly v práci, a hledal místo, kde by si mohl na čas oddechnout a splynout s přírodou.

Jiří Brada měl našlápnuto k úspěšné manažerské kariéře v nadnárodní společnosti, v 27 letech mu ale tělo dalo jasný signál, že jeho dosavadní životní tempo je dlouhodobě neudržitelné. "V té době se mi v hlavě zrodil nápad na projekt Ootoolno ve stylu glampingu, který měl výrazně vzestupný trend v USA, v Česku byl ale teprve v plenkách. O domečku jsem získal jasnou představu poměrně rychle, jeho vývoj ovšem trval přes dva roky, neboť podobnou věc v Česku ani zahraničí nikdo nerealizoval," říká mladý podnikatel. Brada chce vybudovat síť víkendového ubytování v tuzemsku a časem by rád expandoval i do Evropy. Podívejte se, jak vypadá první Ootoolno na Vysočině, kde lidé platí i čtyři tisíce za přespání.