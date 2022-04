Pravda vítězí. Čakovice mají nový park, upálení Jana Husa tu připomínají jabloně

Basketbalisté Phoenixu, Philadelphie a Dallasu shodně uspěli na hřištích soupeřů a vybojovali postup do čtvrtfinále play off NBA po vítězstvích v sériích 4:2 na zápasy. Vítěz základní části Phoenix v šestém duelu porazil New Orleans 115:109 zásluhou 33 bodů Chrise Paula, který ani jednou střelecky neminul.

Philadelphia po dvou porážkách v řadě zabrala a nedovolila sedmý zápas, když deklasovala Toronto 132:97. Dallas naopak udolal Utah rozdílem jediného koše 98:96. Phoenix se ve čtvrtfinále utká s Dallasem, Philadelphii čeká Miami.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 6. zápas:

Toronto - Philadelphia 97:132, konečný stav série 2:4.

Západní konference - 6. zápasy:

New Orleans - Phoenix 109:115, konečný stav série 2:4; Utah - Dallas 96:98, konečný stav série 2:4.