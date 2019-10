Venkov v centru Prahy. Na Rohanském ostrově vznikne obří park a byty pro tisíce lidí

Foto: Sekyra Group

Nová městská čtvrť na Rohanském ostrově nabídne byty pro čtyři tisíce lidí, obří park a lávku do Holešovic. Ukazuje to nová výstava v pražském Centru architektury a městského plánování, která kromě území popisuje také podobu některých budoucích staveb.

"Počítáme, že první etapa výstavby by měla začít příští rok, zbytek v roce 2030," říká Ondřej Boháč, šéf pražského Institutu plánování a rozvoje.

Návrh od architekta Pavla Hniličky počítá s obřím parkem, který by měl během povodní fungovat jako plocha pro rozlití vody.

Developer Sekyra Group slibuje, že "bydlet na Rohanském ostrově bude jako žít na venkově se všemi výhodami velkoměsta". Na podobě blokové zástavby se podíleli architekti jako Eva Jiřičná nebo Jakub Cigler.

Praha má do roku 2040 zajistit dopravu. Mezi Bubny a Karlínem má vzniknout nová lávka a most, který by měl ulehčit dopravě v Libni a na magistrále.

Do té doby se mohou lidé na výstavě seznámit s konkrétním plánem výstavby, uvidí, kde mají vzniknout kanceláře a rezidenční domy, kudy povede cyklotrasa a jak bude vypadat nový městský park.